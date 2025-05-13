《魚缸博客》寧德時代嚟香港招股，但真係靜過太空

「電池大王」寧德時代(03750)終於喺香港開招，呢一水算係落香港二次上市，不過博客聽聞證券商個電話，從開招第一日起就靜過太空。

寧德時代目前A股價格大約256蚊人仔左右，係香港發售價就263港紙，每手100股，入場費26565.24元，募資307.18億港元。呢個招股價，老實講句，你唔俾水位人賺，今時今日點會有人落場抽呢又？所以開招第一日都係超額22倍，以大型公司去睇，真係玉皇大帝個孫囉。

唔抽得，咁又有無得炒上落？博客認為，近期寧德時代A股股價開始面對阻力位，博客認為係莊家炒上去，等港股呢邊個價都「有藉口」去造得靚仔少少；到一上市派曬貨之後，就必然會向下炒，所以263蚊呢個價係咪真係得入去抽、入去玩，博客係有保留了。

唯一值得關注，就係其他券商會唔會同時推出埋輪證之類的東西，如果有PUT輪都可以考慮下，畢竟寧德時代已經係一間「龐然大物」公司，股價已經好反映到公司業務，特別而家中國汽車市場內捲，不論股價或者汽車市場要再有增長空間，都可能有難度；而如果莊家派貨的話，必然會推倒股價，特別係新上市好容易有呢個情況發生。

所以博客建議就係，觀望下就算，呢種二次上市股份，莊家唔俾水位，其實落場意義不大，基本上都未必炒得郁。

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