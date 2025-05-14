阿里升1%，據報美對華小額包裹關稅將下調至最低三成
14/05/2025
電商股普漲，阿里(09988)升1%，報127.3元，京東集團(09618)升2%，報139.8元，快手(01024)跌1.1%，報52.05元。
路透引述白宮一項行政命令和行業專家消息指出，美國將會把來自中國的小額包裹關稅下調至最低30%，進一步緩和世界兩大經濟體之間的貿易戰。目前白宮及美國貿易代表沒有回應。
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路透引述白宮一項行政命令和行業專家消息指出，美國將會把來自中國的小額包裹關稅下調至最低30%，進一步緩和世界兩大經濟體之間的貿易戰。目前白宮及美國貿易代表沒有回應。
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2025 17:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/05/2025 16:40
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