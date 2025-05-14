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阿里升1%，據報美對華小額包裹關稅將下調至最低三成

14/05/2025

阿里升1%，據報美對華小額包裹關稅將下調至最低三成

　　電商股普漲，阿里(09988)升1%，報127.3元，京東集團(09618)升2%，報139.8元，快手(01024)跌1.1%，報52.05元。

 

　　路透引述白宮一項行政命令和行業專家消息指出，美國將會把來自中國的小額包裹關稅下調至最低30%，進一步緩和世界兩大經濟體之間的貿易戰。目前白宮及美國貿易代表沒有回應。　

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