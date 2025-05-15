科企業績｜騰訊首季經調整盈利勝預期，績後部署策略？
15/05/2025
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=B_o-h6oW8ks
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2025 13:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2025 13:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/05/2025 13:10
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