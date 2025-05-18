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一周部署 | 寧王上市百度B站放榜，G7財金高官聚首加拿大

18/05/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

兩大矚目新股登場

 

　　本周迎來兩隻重磅新股上場，分別是全球動力電池龍頭、特斯拉供應商寧德時代(03690)，以及內地創新藥巨頭恒瑞醫藥(01276)。中國電池巨頭寧德時代今日至周四（15日）公開招股，計劃全球發行約1.18億股，當中884.21萬股在港招股，其餘國際發售，招股價定價263元，較A股折讓約7%，折讓幅度相較其他來港發行H股的A股上市公司為小，不過寧德時代作為內地科創板股王，自然不缺支持者，今次招股更不設回撥，只有7.5%股份獲分配予散戶，可謂爭崩頭，就算入「頂頭槌飛」中籤率都只有0.5%。寧德時代未來很有可能被納入恒生指數系列及其他股指，無論短中長線都有投資空間。

 

　　另外，寧德時代上市首日亦會迎來久違的「股輪齊發」，相關衍生權證，可於寧德上市當日掛牌，例如花旗、法興等輪商已準備推出相關認購證（Call輪）。

 

　　相比之下恒瑞醫藥(01276)作為中國頂級藥企，號稱「藥茅」，根本不缺現金，無流動性壓力，H股定價較A股存在19.3%折讓，甚至拉低了A股估值。那恒瑞來港上市是為了甚麼？更多是為深化與國外藥企及投資機構的關係，今次招股基石投資者陣容豪華，包括GIC、瑞銀、Millennium和橡樹資本Oaktree等。內地創新藥行業內捲情況不輸電動車，恒瑞醫藥為維持龍頭地位，開拓海外業務、聘請海外人才，未來自然也要吸收海外資金，從這個維度下看，散戶參股更多是乘了恒瑞出海的順風車。

 

百度首季盈利預計跌超三成

 

　　市場預期百度(09888)非通用會計準則下的首季度淨利潤將介於41.26億至47.06億元，同比減少32.9%至41.1%，主要歸因於兩大結構性因素：首先，傳統廣告業務的持續承壓直接影響短期利潤空間；其次，集團在AI基礎設施建設及大模型研發領域的戰略性投入增加，導致運營成本階段性上升。廣告業務作為百度的傳統現金牛，預計季內核心廣告收入同比下滑幅度可能在6%至8%區間，至於智能雲板塊預計收入同比增速將維持在23%-26%區間，持續領跑行業平均水準。

 

　　嗶哩嗶哩(09626)首季度營收預計達68.94億至69.39億元人民幣，年增21.7%至22.5%，按季保持穩定，高盛預測季度營收增長主要由遊戲業務和廣告業務驅動。高盛強調，《三國：世界戰略》周年活動將成為遊戲收入的關鍵變數，ARPU仍維持8%-12%的季度環比成長。大摩補充指出，代理發行的二次元新遊《Staff Sword Legend》將於5月29日上線，其首月流水預測區間為2.5-4億元。至於廣告收入成長預測呈現機構間高度一致，預計年增長20%-24%，且短劇/小遊戲閉環變現系統開始貢獻收入，但抖音、快手等平台加大中影片投入，可能導致廣告單價面臨5%-8%的下行壓力。

 

美關稅談判難以順利進行

 

　　下周2025年G7財長與央行總裁會議將在加拿大舉辦，這是在關稅戰背景下各盟友國財金官員與美國直接溝通的機會，例如日本財務大臣加藤勝信公開表示，他將尋求與貝森特討論外匯問題。本次會議的主要焦點自然是圍繞在關稅戰後的經濟合作，如何避免貿易保護主義升級，重新調整多邊貿易規則與合作框架，推動建立更穩定且可預測的全球貿易環境。

 

　　另外，據報美國和歐盟打破雙方貿易談判逼近最後限期的僵局，已經啟動貿易談判。美國向全球大打關稅戰，然而在上周，美國和最重要的脫鈎對象中國談判時，讓步程度遠超預期，雖然美國對華加徵關稅仍然高達30%，但對美國政府而言已起了一個不好的示範作用，釋出善意主動示好只會換來美國坐地起價，強硬回應反而逼到美國積極讓步，這讓特朗普看起來就像一隻「紙老虎」，其他貿易對手甚至是一些小國有可能照辦煮碗，讓美國未來的關稅談判更為艱難。

 

一周部署 | 寧王上市百度B站放榜，G7財金高官聚首加拿大

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 寧王上市百度B站放榜，G7財金高官聚首加拿大

 

2025-05-16︱黃偉豪：港股收復關稅戰前失地 向上仲有冇水位？

 

 

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