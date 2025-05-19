盤前攻略 | 中美降溫美股按周造好 港股觀望業績期有調整壓力

中美談判有良好進展以來美股穩步回升值，上周五三大指數報升，道指升332點報42654，標普升41點報5958，納指升98點報19211。按周計道指升3.4%，標普升5.3%，納指飆7.2%，反映中美和談後對股市的利好作用。

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中概股互有升跌；阿里巴巴跌0.36%報123.46美元，拼多多跌0.20%報117.61美元，京東跌2.33%報33.55美元，百度升0.17%報89.34美元，理想升0.95%報28.82美元，小鵬升0.24%報20.67美元，蔚來升2.76%報4.10美元，嗶哩嗶哩升6.71%報18.93美元，名創優品跌2.22%報20.31美元，獲染藍中通升2.81%報18.67美元。

夜期報升，ADR牛皮

上周五恒指夜期升5點報23270。主要ADR普遍較為港股折讓；美團(03690)ADR較港股低0.63%，折合130.6港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.71%，折合511.6港元；小米(01810)ADR較港股低0.41%，折合50.8港元；友邦(01299)ADR較港股低0.05%，折合66.0港元；滙控(00005)ADR較港股高0.99%，折合92.0港元；建行(00939)ADR較港股低0.35%，折合6.9港元。

恒指料試穿23000，下試22800支持

上周後期恒指升勢明顯受阻，全周升一日跌一日最終按周僅升477點，都為上周一裂口高開高走所帶動，隨後明顯於23700受阻。本周恒指繼續為第一季業績期，以份量計不及上周有騰訊阿里，但亦不乏重點股份如嗶哩嗶哩(09626)、小鵬(09868)及百度(09888)，整體預料本周偏向觀望調整為主。

參考恒指牛熊證街貨分布，上周五牛熊證街貨變化不大，比例維持牛證偏多，約69比31。雖然目前牛證重貨區仍為22900至22999，但按日淨減223張對應期指張數街貨量，反映上周後期恒指吐勢已令好友出現戒心並下移部署，因此22800至22899及22700至22799則分別淨增205張及102張對應期指張數街貨，料好友對守穩23000信心下降，恒指下方較大支持可看50天線約22800位置。

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