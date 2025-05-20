王維基：香港營運零售長遠「危危乎」，現無意私有化及引入新股東

香港科技探索(01137)副主席兼集團行政總裁王維基在股東會後見記者時表示，長遠在香港經營零售「危危乎」，因此會大量投資非零售新業務，包括「街市即日餸」；無人商店及生命科學項目。雖然料新業務於中期未可有重大財務貢獻，但仍會繼續投資。

香港科技探索副主席兼集團行政總裁王維基（許英略攝）

現時財務穩健

集團於去年錄得虧損，仍派發特別息，王維基解釋指，該特別息屬一次性派息，且基於借貸水平、手持有現金及身業的考量下，認為現時集團財務穩健。另一方面，王維基亦稱，集團現時沒有任何回購、賣盤、引入新股東、合併、發新股或私有化等計劃，籲股東不要有有關「幻想」。

本港零售在成本上較內地「蝕底」

（HKTVmall官網截圖）

王維基指出，本港零售在成本方面相較內地「蝕底」，亦料未來數年本港零售競爭力面臨很大壓力，但他認為，香港在濕街市及無人商店方面有很大機會。其中，他指出無人商店目的並非生意，而是技術研發，仍需投資很多資源及時間。

集團旗下HKTVmall與香港郵政合作推出自取店，現有逾100個站點，另現時其O2O店舖有70多間，他指出會致力維持現時店舖數量。

將大量投資非零售新業務，不會經營外賣

至於內地及本港外賣市場競爭激烈，王維基稱集團不會經營外賣業務，直言「看不到外賣對消費者的價值」。

為應對內地電商平台攻港及北上消費等趨勢，集團較早前邀請數百間內地商戶進駐HKTVmall，定價與在內地網購平台一致；推出簡體版HKTVmall App，以吸引簡體中文用戶及內地遊客。王維基稱，引入內地商戶計劃仍處於起步階段，未可給予硬性指標，且該工作「不容易」，包括商家准入需經嚴選。

撰文：經濟通採訪組

《說說心理話》香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？► 即睇