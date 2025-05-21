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美股 | 美股本輪反彈顯露疲態，標指結束六連升

21/05/2025

美股 | 美股本輪反彈顯露疲態，標指結束六連升

 

　　美股三大指數周二（20日）收市報跌，市場關注國際貿易局勢及美股業績表現。有聯儲局官員公開警告，關稅可能會對美國經濟造成壓力，並削弱勞動力市場。

 

　　道指開市向下，跌幅最多達306點，低見42485點，標指曾跌0.91%，納指最多下滑1.04%。道指收市跌114.83點，或0.27%，報42677.24點；標普500指數跌23.14點，或0.39%，報5940.46點；納指跌72.75點，或0.38%，報19142.71點。

 

　　馬斯克承諾未來五年繼續領導特斯拉，股價日內升0.5%。重磅股普跌，蘋果跌0.9%，Meta跌0.5%，英偉達跌0.9%，亞馬遜跌1%。美國家居建材零售巨企Home Depot首季同店銷售略遜預期，股價跌0.6%。

 

　　Miller Tabak + Co。首席市場策略師Matt Maley表示：「本輪反彈開始顯露疲態，由於美國國債孳息率仍接近近期高點，股票投資者變得有些謹慎。」但強調這是在經歷強勁上漲後正常的反應。」

 

　　摩根大通策略師則在報告中寫道，關稅不確定性、經濟數據疲軟和財政逆風等風險，對近期股市反彈的可持續性構成挑戰。

 

　　聖路易斯聯邦儲備銀行行長Alberto Musalem表示，關稅可能會對美國經濟造成壓力，並削弱勞動力市場。此前部分官員暗示，由於經濟前景不明朗，聯儲會可能在9月前不會下調利率。

 

美元持續走弱

 

　　美匯指數報100.042，下跌0.34%，美元持續走弱，反映市場對美國財政與經濟前景的擔憂。美元兌日圓報小幅下跌0.29%，報144.44。日圓自4月低位140附近反彈，近期匯價維持在145附近。歐元兌美元匯率小幅走高，最高觸及1.128附近，延續近期升勢，日內升0.39%，報1.1281。

 

　　市場預期聯儲局年內減息機會上升，推動金價向上。紐約期金升1.84%，報每盎司3293.13美元。

 

　　市場對中東地區供應風險保持警惕，紐約期油升0.32%，報每桶62.50美元；布蘭特期油升0.21%，報每桶65.32美元。

 

撰文：經濟通國金組

 

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