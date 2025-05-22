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異動股 | 小鵬汽車高開一成，首季淨虧損收窄至4.3億人幣

22/05/2025

異動股 | 小鵬汽車高開一成，首季淨虧損收窄至4.3億人幣

 

　　小鵬汽車(09868)現價升9.7%，報85.1元，該股成交約120萬股，涉資1.02億元。

 

　　集團公布，首季非公認會計原則淨虧損收窄至4.3億元人幣，去年同期錄虧損14.1億元人幣；非公認會計原則每股美國存託股基本及攤薄淨虧損均為0.45元人幣。


　
　　期內，總收入158.1億元人幣，按年上升141.5%；其中汽車銷售收入143.7億元人幣，按年上升159.2%。毛利率15.6%，按年上升2.7個百分點；汽車毛利率10.5%，按年上升5個百分點。另首季汽車總交付量9.4萬輛，按年增加330.8%。


　
次季收入料升逾倍，預期第4季轉盈


　
　　集團預期第二季汽車交付量將介乎10.2萬至10.8萬輛，按年增加約237.7%至257.5%；總收入將介乎175億元至187億元人幣，按年增加約115.7%至130.5%。汽車毛利率連續七個季度提高，一季度公司毛利率上升到15.6%。

 

　　集團董事長何小鵬表示，有信心今年不但實現銷量翻倍以上的增長目標，亦將在4季度走向盈利，實現全年規模自由現金流。

 

　　現時，恒生指數報23748，跌79點或跌0.3%，主板成交逾27億元。國企指數報8640，跌20點或跌0.2%。恒生科技指數報5336，跌5點或跌0.1%。

 

　　即月期指新報23690，跌93點，低水59點。即月國指期貨報8637，跌22點，低水4點。即月科指期貨新報5330，跌10點，低水6點。

撰文：經濟通市場國金組

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