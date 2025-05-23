港股 | 午市前瞻 | 資金回流港股強 小米YU7定價高股價55元料見頂

美國30年期長債孳息持續高企；加上特朗普稅改法案獲眾議院通過，市場對美國赤字的擔憂加深，美股周四續軟。恒指今早輕微高開，開市早段一度倒跌數十點，惟重磅股比亞迪（01211）股價破頂，加上新股大幅高開，帶動醫藥板塊普遍高走，恒指掉頭上升，半日收升報23679，升135點或0.6%，主板成交近1094億元。恒生中國企業指數報8622，升64點或0.8%。恒生科技指數報5283，升31點或0.6%。

（Shutterstock圖片）

曾永堅：恒指抗跌力強，十天線獲初步支持

減稅法案獲眾議院通過，市場對美國赤字的擔憂加深，美股周四續軟，但港股表現硬淨，早盤窄幅向上。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，近期本港一個月拆息持續下跌，資金不斷湧入香港，提高了港股抗跌力。他指出，受新股活動吸引，以及市場對美元資產信心下降，環球資金傾向回流本土，致使本港銀行體系資金結餘提高。縱觀全球，無論是歐元、日圓等兌美元升值，反映資金從美國回流各國本土。在未來美減稅法案持續推進，市場對美元資產的擔憂只會有增無減，從而利於港股表現。

曾永堅表示，恒指初步的支持位在十天線（約23500點）。他指出，自4月16日展開反彈浪以來恒指未跌穿十天線，但若美股大震盪，美股三大指數大跌超過3%，恒指可能下試50天線（約22700點）。

小米股價半年業績公布前55元見頂

小米昨日舉行戰略新品發布會，發布自主研發設計的首款旗艦處理器「玄戒O1」晶片，採用第二代3nm，即3納米工藝製程。雷軍指出，晶片功耗媲美蘋果A18 Pro，他形容其為「第一梯隊的性能表現」。雷軍直言，小米晶片要對標蘋果公司。

曾永堅表示，小米晶片的推出保障了小米在電子設備晶片供給的自給自足，也是作為強化自身軟硬件生態系統的一個重要基礎，符合市場對小米發展方向的預期。但需警惕，若未來小米晶片的產量超過自用規模，供給其他製造商，對高通等美資企業構成威脅，可能引發美國政府出手制裁，令小米在生產受阻。

會上亦發布旗下首款電動SUV「小米YU7」，定位為豪華高性能SUV。雷軍稱，小米YU7具體價錢仍要待7月正式上市後公布，但認為小米YU7標準版應較特斯拉Model Y後輪驅動版定價26.35萬元人民幣，至少高出6、7萬元人民幣，更稱YU7配置優勢，若以Model Y而言，「沒有30多萬元（人民幣）絕對下不了台」。

對於YU7的價格，曾永堅直言，市場對其價格持觀望態度。雖然YU7有亮點，例如續航里程、馬力、百米加速等，但在高於model Y的定價上，市場對其品牌的認受性還需要看開售反應。

另外，小米汽車最近風波不斷，前有高速公路發生事故後自燃，後有爆出車頭冚僅有裝飾用途，曾永堅表示，這些負面消息對小米品牌的影響仍存在，可能影響短線的銷量。小米未來一定要積極改善安全等消費者關心的方面，並加強改善後的宣傳。

雷軍在發布會上指出，於2026至30年，未來5年小米研發預計投入2000億元人民幣。曾永堅認為，2000億元人民幣的投入對盈利或多或少有負擔，未來聚焦小米的產品在高端化以及國際化方面能否帶動整個盈利有明顯提升，對沖研發投入的影響。

對於小米的股價，曾永堅表示，以預期市盈率35倍計算，小米股價在上半年小米業績以及汽車、電子產品銷量公布之前，都難以突破55元。

小米股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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