銀髮經濟工作組下午公布新措施，傳五範疇出擊促進「銀色消費」

行政長官李家超今早出席行政會議前會見傳媒時表示，「促進銀髮經濟工作組」今日下午會公布新措施，促進銀色經濟及釋放生產力。據知，工作組將在五個範疇出擊，包括與業界合作促進「銀色消費」，亦推動保險業界開發結合大灣區養老服務的創新產品。

首先，在促進「銀色消費」、發展「銀色產業」、推廣「銀色品質保證」三方面，政府鼓勵各界在業務上，加入銀髮經濟元素，例如提供長者折扣，也保障年長消費者權益；政府也透過推動樂齡產品市場化及產業化，推動商界提供產品，擴展市場，例如科技園及數碼港，為樂齡科技等初創企業，提供一站式支援等。

第二，政府將推廣「銀色財務及保障安排」。財經事務及庫務局局長許正宇曾透露，政府正聯同保監局與內地部門，推動政策創新，以把握銀髮經濟機遇，強化香港作為國際風險管理中心的地位。政府積極推動保險業界，開發結合大灣區養老服務的創新產品，並鼓勵內地大型保險集團來港合作，透過多元活動，提升長者對退休財務規劃的認知。

最後，就釋放「銀色生產動力」，政府將透過增加再培訓及再就業計劃等，協助釋放長者的生產力。

撰文：經濟通採訪組

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