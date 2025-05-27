  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

銀髮經濟工作組下午公布新措施，傳五範疇出擊促進「銀色消費」

27/05/2025

銀髮經濟工作組下午公布新措施，傳五範疇出擊促進「銀色消費」

 

　　行政長官李家超今早出席行政會議前會見傳媒時表示，「促進銀髮經濟工作組」今日下午會公布新措施，促進銀色經濟及釋放生產力。據知，工作組將在五個範疇出擊，包括與業界合作促進「銀色消費」，亦推動保險業界開發結合大灣區養老服務的創新產品。

 

　　首先，在促進「銀色消費」、發展「銀色產業」、推廣「銀色品質保證」三方面，政府鼓勵各界在業務上，加入銀髮經濟元素，例如提供長者折扣，也保障年長消費者權益；政府也透過推動樂齡產品市場化及產業化，推動商界提供產品，擴展市場，例如科技園及數碼港，為樂齡科技等初創企業，提供一站式支援等。

 

　　第二，政府將推廣「銀色財務及保障安排」。財經事務及庫務局局長許正宇曾透露，政府正聯同保監局與內地部門，推動政策創新，以把握銀髮經濟機遇，強化香港作為國際風險管理中心的地位。政府積極推動保險業界，開發結合大灣區養老服務的創新產品，並鼓勵內地大型保險集團來港合作，透過多元活動，提升長者對退休財務規劃的認知。

 

　　最後，就釋放「銀色生產動力」，政府將透過增加再培訓及再就業計劃等，協助釋放長者的生產力。

 

撰文：經濟通採訪組

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03750

寧德時代

309.000

異動股

03690

美團－Ｗ

132.100

異動股

01611

新火科技控股

1.680

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03750 寧德時代
  • 309.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 132.100
  • 01611 新火科技控股
  • 1.680
  • 02828 恒生中國企業
  • 87.180
  • 02306 樂華娛樂
  • 2.240
股份推介
  • 00780 同程旅行
  • 21.850
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 192.200
  • 目標︰$210.00
  • 02621 手回集團
  • --
  • 目標︰--
  • 02209 喆麗控股
  • 4.590
  • 目標︰--
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 75.550
  • 目標︰$104.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.000
  • 00388 香港交易所
  • 398.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 132.100
  • 00700 騰訊控股
  • 512.000
  • 01211 比亞迪股份
  • 418.200
報章貼士
  • 06618 京東健康
  • 41.500
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 486.000
  • 目標︰$600.00
  • 01811 中廣核新能源
  • 2.400
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

27/05/2025 16:49  《盤後部署》恒指先跌後升後市料企穩，紫金股價落後大行料跑贏

27/05/2025 16:42  【企業盈警】大快活集團:料全年純利按年跌不超過30%

27/05/2025 16:35  快手(01024)首季經調整盈利升4.4%至45.8億元人幣

27/05/2025 16:12  恒指全日倒升99點收報23381，北水流入百二億，美團跌轉升

27/05/2025 14:41  標普：確認香港「AA+/A-1+」評級，展望維持穩定

27/05/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１５﹒０７億元，買美團沽騰訊

27/05/2025 08:35  【大行炒Ｄ乜】美團績後被大行齊削目標價，德銀看好嗶哩嗶哩

27/05/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒８３５６，一周拆息與上日維持０﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

領展 | 全年可分派總額增4.6%，中港零售續租租金率料短期續受壓新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 招商永隆上調一年期港元定存息，滙豐3個月跌穿1厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

標普：確認香港「AA+/A-1+」評級，展望維持穩定新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

特朗普與列根兩位非典型總統 如何以相似信念，挑戰時代困境 1
人氣文章

智城物語．方展策

OpenAI進軍硬件市場！奧特曼攜手蘋果傳奇設計師Jony Ive，研發無屏幕AI裝置挑戰iPhone！
人氣文章

計好退優長糧

智慧退「優」理財選擇
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

首部香港古著書面世：精選70+本地珍藏古著，集六位本地藏家之大成！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

護膚花語新解：蠟菊抗老化、牡丹淡班美白！L’Occitane、Chantecaille的花系護膚好物推介
人氣文章

港女講男．妮洛

欠債累累的另一半：不願意戒掉惡習，反要自己一同還債？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
夏天養生｜夏天排毒好季節，微汗促進氣血運行！推介適合全家的袪濕素湯
人氣文章
淋巴癌 │ 16歲男生罹患淋巴癌休學，影畢業相翌日病逝，網民哀悼：最後一堂課是生死離別
人氣文章
照顧者專屬優惠咭：衣食住行折扣，為照顧者送暖獲社福界大獎新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2025 17:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2025 17:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/05/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/05/2025
領展 | 全年可分派總額增4.6%，中港零售續租租金率料短期續受壓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普的復仇與價值觀之戰

27/05/2025 13:28

大國博弈

關稅戰 | 特朗普轉軚，歐盟50%關稅期限暫緩至7月9日

26/05/2025 09:16

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個...

25/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處