醫藥股 | 石藥腸癌藥獲突破性治療認定，翰森製藥授減肥藥獨佔許可獲首付款，醫藥股強勢可吸？

石藥集團(01093)結直腸癌藥物在內地獲突破性治療認定，公司此前又公布正磋商3項合計50億美元潛在授權合作，股價今早(3日)一度飆逾半成。另外，翰森製藥(03692)宣布與Regeneron(REGN.US)達成合作，向其授予一款減肥藥獨佔許可，並獲得8000萬美元首付款，今早亦曾升近4%。近期醫藥股表現強勢，往往都因產品有新進展，但於高位難免受壓，甚至已升離部分券商的目標價，或可趁回調才吸納。

（石藥集團網頁截圖）



石藥結直腸癌產品獲內地授突破性治療認定 正磋商3項涉50億美元潛在授權合作

石藥集團公布，JMT101獲國家藥品監督管理局藥品審評中心授予突破性治療認定，擬定適應症為聯合伊立替康用於治療二線或以上標準治療失敗的RAS、RAF、EGFRECD和PIK3CA 20外顯子均野生型晚期結直腸癌。基於JMT101良好的療效和安全性數據，本次獲授予的突破性治療認定將有助於進一步加快其研發進程。



另石藥日前公布，目前正與若干獨立第三方就三項潛在交易進行磋商，涉及有關集團若干產品包括表皮生長因子受體抗體藥物偶聯物(EGFR-ADC)及由集團技術平台開發的其他藥品在開發、生產及商業化方面的授權及合作(潛在交易)，每項潛在交易項下，可能應付予集團的潛在首付款、潛在開發里程碑付款及潛在商業化里程碑付款，合計可能達約50億美元。三項潛在交易中的其中一項目前已處於後期階段，預計將於2025年6月完成。公司將按需要適時發進一步公告。

值得一提，石藥日前公布了今年首季業績，純利為14.78億人民幣，按年跌8.4%；期內收入為70.15億人民幣，按年跌21.9%。成藥業務於本期實現收入55億人民幣(包括授權費收入7.18億元人民幣)，較去年同期減少27.3%，主要是部分產品的銷售收入受到藥品集中帶量採購及國家醫保藥品目錄內藥品的價格調整等行業政策的持續影響所致。



富瑞：石藥所有正面因素已反映價內 美銀證券：現有藥物組合面臨銷售壓力



富瑞發表研報指，帶動石藥股價上漲的因素存在令人失望的風險，執行50億美元的三項合作並非易事，石藥三款最具業務拓展(BD)潛力的候選藥物中，只有一款EGFR-ADC處於更先進的階段且具有組合療法潛力，公司所有正面因素已反映價內。而石藥首季成品藥銷售額按年下降36.8%，所有細分領域整體疲軟，丁苯酞等關鍵產品持續面臨阻力，料丁苯酞尚處於下行周期的開始，予目標價5元，評級「遜於大市」。

美銀證券稱，石藥現有藥物組合面臨銷售壓力，維持「遜於大市」評級，惟將目標價由5.1元升至6元。考慮到石藥6月潛在的對外授權協議，現時在預測中計入了10億美元的預付款，採用此比例是基於其與其他類似交易一致。此外，隨著管線進展，將SYS6010和JMT101(EGFR抗體)納入預測，但由於其當前的關鍵藥物在第一季表現疲弱，下調了對現有產品從2025年起的銷售預測，並將2025及2026財年的總收入預測分別增加21%及減少1%。另上調石藥調研發費用預測，同時下調從2025年起的銷售及管理費用預測。總體而言，將2025、2026、2027財年的每股盈利(EPS)預測分別增加89%、減少5%、減少2%。

交銀國際：今年有望達成三項大型海外授權交易 升目標價至7.2元



交銀國際指，石藥首季業績持續受壓，撇除BD收入後收入按年跌30%，當中成藥業務下跌37%，抗腫瘤類產品銷售額下跌66%，中樞神經系統(CNS)亦跌近30%。但憧憬公司今年有望達成三項大型海外授權交易，每項或涉及超過50億美元，加上恩必普加強推廣、多美素獲集中採購及公司渠道去庫存影響減少等，預料石藥未來將確認更多BD收入，維持「中性」評級，目標價從5.8元升至7.2元。

中金表示，石藥首季業績符合預期，期內收入按年跌21.9%至70.2億元人民幣，按季則升10.9%；純利按年跌8.4%至14.8億元人民幣，按季則升168.7%；核心淨利潤按年跌18.2%至14.1億元人民幣，按季升106.2%。該行基本維持石藥今明兩年的盈測，續予「跑贏行業」評級，考慮行業平均估值上升，上調其目標價26.5%至8.6元。



翰森製藥向Regeneron授減肥藥獨佔許可 獲首付款8000萬美元

另邊廂，翰森製藥公布，全資附屬公司上海翰森及江蘇豪森藥業作為許可人與納斯達克上市的Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 作為被許可人訂立許可協議。許可人將授予被許可人開發、生產及商業化產品HS-20094全球獨佔許可，但不含內地或港澳地區。許可人將獲得8000萬美元首付款，並有資格根據該產品開發、註冊審批和商業化進展收取最高19.3億美元里程碑付款，以及未來潛在產品銷售的雙位數百分比特許權使用費。



集團指，該產品是一款在研GLP-1/GIP雙受體激動劑，已成功完成多項II期試驗，具有積極療效和安全性數據，目前正在中國進行III期臨床試驗。訂立該許可協議將最大限度發揮其技術平台的科學及商業價值。GLP-1和GIP都是腸泌素，在血糖控制和減重方面具有重要作用，且GLP-1受體促效劑已經被廣泛應用於治療糖尿病和肥胖。

（翰森製藥網頁截圖）

野村：翰森產品授權體現研發能力獲肯定 升目標價至25.64元



野村指，近年多間跨國製藥企業都紛紛向中國公司收購早期GLP-1相關資產，期望從龐大的二型糖尿病及肥胖市場中尋找發展機遇，今次翰森製藥的產品授權體現出其研發能力得到肯定，預期有助推動財務表現向好，相應將今明兩年收入預測上調4.5%及4.2%，盈利預測上調10.4%及7.9%，目標價從19.86元升至25.64元，但鑑於當前估值偏貴，維持「中性」評級。

花旗稱，這是翰森製藥在過去兩年內與全球製藥公司達成的第四項授權協議，彰顯了公司成功的創新轉型。中國創新製藥公司在全球創新中發揮愈來愈重要的作用，截至2025年5月，約43%的交易(預付超過5000萬美元)來自中國。BD業務合作趨勢未來可能持續，維持翰森製藥目標價32元及「買入」評級。

鄧聲興：醫藥股有基本面支持估值不高 石藥待回至7元翰森現價可吸

（鄧聲興）

香港股票分析師協會主席鄧聲興指，近期醫藥股已升了不少，難免於高位有些回吐，但若看估值，其實它們也不算很貴，如石藥預計市盈率只約16倍。現時醫藥股上升也往往是有消息刺激，如有新產品推出，或產品有新進展等，尤其創新藥一般售價會較高，往後盈利能力會有所提升，基本面能支持其股價上升。另外，之前因中美問題曾擔心藥股受影響，但特朗普要美國藥物售價大減，反而會有利那些中國藥廠，首先為了節省成本，它們更要採購中國原料藥，另中國藥物通常售價較便宜，競爭力相對高，令生存價值提升。

鄧聲興預料，醫藥股暫時仍會強勢，但始終創新藥股已升了很多，很多又未有真正盈利，高追要小心，當中可揀一些基本面較穩定的股份如石藥及中生製藥(01177)等，它們本身都有一定盈利基礎，PE也不算很高，在現時高位追入也較安全，但石藥近期飆至逾8元已升過龍，故近幾日也見回吐壓力，最好待其回至7元以下才買入。翰森製藥股價則較穩定，且其減肥藥獲國家藥品監督管理局批准臨床試驗，往後仍有基本因素支持，現價已可考慮。

醫藥股今早表現各異，石藥跌0.52%收報7.67元，翰森製藥升0.19%報26.05元，中生製藥跌0.45%報4.38元，三生製藥(01530)升4.11%報19.74元，百濟神州(06160)升1.36%報149.1元，聯邦制藥(03933)升6.59%報15.2元，信達生物(01801)升1.27%報63.9元，再鼎醫藥(09688)升1.48%報24元，先聲藥業(02096)跌3.21%報12.06元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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