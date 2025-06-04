新能源車 | 五部委開展新能源車下鄉車股回升，券商各有心水可以點揀？

工信部等五部委聯合啟動2025年新能源汽車下鄉活動，並發布下鄉車型目錄，共納入124款車型。受國家政策提振，車股今日(4日)一度全線上升，其中蔚來(09866)公布首季虧損擴大至69億元人民幣，低開後也最多倒升逾4%。另小鵬汽車(09868)發文宣布與華為達成戰略合作，新車將搭載華為HUD解決方案，亦曾升逾4%。不過，車股近期受價格戰困擾，自從比亞迪(01211)宣布旗下多款車型上線「618」百億補貼後，吉利汽車(00175)及奇瑞等多家車企紛紛跟進，要買車股也要小心選擇，券商就各有心水，應揀買哪一隻？

（比亞迪汽車官網截圖）

五部委組織新能源汽車下鄉 比亞迪特斯拉等124款車型入圍

工信部、國家發改委、農業農村部、商務部、國家能源局宣布組織開展2025年新能源汽車下鄉活動。據工信部官網相關通知所附的下鄉車型目錄，共有124款車型「上榜」，包括特斯拉旗下Model Y和Model 3，以及比亞迪旗下漢、唐、海豚等多款車型。列入目錄內的車型還包括小鵬汽車的小鵬M03、G6等，極氪的001等，零跑汽車(09863)、蔚來、吉利、理想汽車(02015)、長城汽車(02333)、東風(00489)、廣汽埃安等車企均有車型入選。

通知要求，選取一批新能源汽車推廣比例不高、市場潛力較大的典型縣域城市，舉行若干場專場活動，結合地區特點開展若干場特色活動，推動優質資源向鄉村地區傾斜。另要求落實車購稅、車船稅減免，汽車以舊換新，縣域充換電設施補短板等政策；組織新能源汽車售後維保服務企業，充換電服務企業，保險、信貸等金融服務企業協同下鄉，持續優化鄉村地區新能源汽車應用配套環境。

蔚來首季虧損擴大至69億人幣 料次季交付量最多升31%

蔚來ES6，EC6，ET5，ET5T，及樂道L60入選今年新能源汽車下鄉活動名單，惟集團公布，截至3月31日止首季虧損68.91億元人民幣，比去年同期虧損52.57億元人民幣擴大。期內收入約120.35億元人民幣，按年增長21.5%，按季下降38.9%。毛利9.196億元人民幣，按年增長88.5%，按季下降60.2%。毛利率為7.6%，按年增加2.7個百分點，按季跌4.1個百分點。首季汽車交付量約4.2萬輛，按年增長40.1%，按季下降42.1%。汽車銷售額99.39億元人民幣，按年增長18.6%，按季下降43.1%。汽車毛利率為10.2%，按年增1個百分點，按季跌2.9個百分點。



集團創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，預期第二季度總交付量將達到7.2萬至7.5萬輛，按年增長25.5%至30.7%。收入總額介乎195.13億至200.68億元人民幣之間，按年增長約11.8%至約15%。李斌又稱，公司正通過提升銷量和改善毛利率，全力衝刺第四季度盈虧平衡目標，其中目前基本計劃蔚來等3個品牌每月銷量略高於5萬輛汽車，毛利率介乎17%至18%，以達成盈利目標。於第四季，蔚來計劃研發費用控制在20億至25億元人民幣；相較今年首季，效率將提升20%至25%。同時，公司會優化銷售和管理費用，目標佔比約為銷售額的10%，以平衡投入產出效率。他預期，第四季交付量每月2.5萬輛汽車，毛利率逾20%。

（蔚來汽車官網截圖）

招商證券：比亞迪吉利長期受益行業集中度提升 均予增持評級

招商證券近日發表研報，認為淡季行業庫存上升，終端銷售承壓，促銷是正常手段。而比亞迪電動化已成功且大幅領先，冀以降價獲得更多市場份額是乘勝追擊，整合市場。隨著新能源車市場滲透率突破50%，國產車在品牌力與規模化能力方面已形成優勢，產生滾雪球效應，未來銷量向國產龍頭集中趨勢明顯。預計促銷對比亞迪業績的負面影響有限，因公司海外業務今明年持續強勁增長，且出口利潤率高於國內；高端品牌如騰勢、方程豹銷量較去年明顯提升；行業通常要求供應鏈降價3%至5%；碳酸鋰單噸成本較去年大幅下降。以上因素可在一定程度上抵銷促銷影響。

該行又指，比亞迪與吉利龍頭之爭態勢已成，互有攻守將是常態，雙方在階段性相持階段(如淡季)會出現降價優惠競爭，但隨著產品周期走強及淡旺季切換，競爭將逐步消退。長期而言，比亞迪與吉利均受益於行業集中度提升，兩者市佔率均有望繼續提高。短期股價受市場情緒偏負面衝擊，情緒消退後將重回增長態勢，市場將更關注交付量，建議逢低買入。維持長期看好比亞迪及吉利，考慮當前市值規模，中短期吉利彈性或更大，予目標價27.5元，比亞迪目標價510元，均予「增持」評級。

東亞證券：審慎看好中國新能源車行業 惟業績和股價料續分化



東亞證券則指，對中國新能源汽車行業的觀點是審慎看好，但預期不同汽車股的業績和股價表現將繼續分化。在評估車企時，該行偏好現金流強勁、生產規模一體化，特別是電池、半導體等核心零部件的自給能力、技術含量高、積極向海外布局的企業。新能源車銷量增速放慢，個別車企加大減價力度望達全年目標，價格戰加劇盈利受壓，公司布局及成本下降緩衝影響，未來銷量非評估車企主導因素，創新技術成核心競爭力，



該行指，小鵬和吉利今年開局不俗，首5月已達成全年目標40%以上，後續降價促銷壓力料較溫和。比亞迪出貨量穩居龍頭，惟達標率僅屬中游水平。理想和蔚來達標率偏低，兩者分別需在6月至12月期間每月平均賣出約6.62萬輛及4.85萬輛，較5月銷量分別增加61.9%及109.1%，兩者更可能採取降價策略以追趕全年目標。另外，早前小米(01810)SU7的致命事故引發大眾對智能駕駛安全隱患的擔心，國內政府亦隨即收緊車企對自動駕駛功能的失實宣傳，短期可能影響投資氣氛。然而，這無礙中國智能駕駛技術的長遠發展，甚至令消費者更偏向追求高端型號產品(例如搭載高算力自動駕駛芯片、高性能激光雷達之車型)，對研發能力較高的企業來說可間接受益。

花旗：新能源車股6月上行機會高 蔚小理Beta高料更受捧

花旗表示，多數新能源汽車品牌上周起出現周環比訂單回暖，加上近期多家車企推出促銷活動，6月存在更多上行可能。汽車行業Beta估值在端午節後或已觸底，市場將優先追逐Beta更高(高波動性)、平均售價更高的品牌如理想、蔚來、小鵬(09868)以及與高級輔助駕駛(ADAS)相關的公司如地平線機器人(09660)，其次才是Beta較低的比亞迪、長城汽車等。

熊麗萍：政策或對車企積壓庫存有幫助 可選比亞迪吉利

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，內地政策對新能源車企一定有幫助，之前鼓勵以舊換新已推行了一段時間，新能源車於主要城市市場佔有率已很高，跟著重演過去要汽車下鄉，希望於鄉村或城鎮城市換上新能源車，除考慮環保因素，亦透過政府補貼，冀令新能源車銷售由一二線城市擴展至鄉鎮，這樣做應可幫助車企，因現在車企的問題是每月產能都有增長，惟需找新銷售渠道，現正擬透過補貼城鄉增加銷售，亦可避免車企不斷「內捲」，短期料可平息此前車企間「口水戰」，例如有指行業面對很大危機，或指對方只做一款車就賣爆。

另熊麗萍指，幾家汽車新勢力在產銷方面一直有增長，但蔚來持續面對成本太重問題，除所產汽車車價較高，研發成本開支也較大，若今年能達收支平衡已算好事，但未必單靠此可跑出，現時股價走勢也較其他車股弱，管理層提到要控制成本、減少研發，價錢方面最重要保住毛利，暗示要如政府政策防止內卷，不能只看銷售，也要看盈利，若大家都蝕錢，只會令整個行業愈來愈危險，縱使防止內卷政策慢慢生效，車股也不會揀買蔚來，蔚來除要控制成本，其產銷增長也較慢，規模效益較差。

車股每個月銷售數據透明度高，5月份數據亦剛公布，近期包括比亞迪及吉利整個板塊下跌，因大家擔心內卷問題，連華為管理層也指車企這樣互鬥已令大家無利可圖，又有人擔心會否有新能源車恒大，有些人更聯想到比亞迪；不過，比亞迪雖然負債高，但一直有現金流，相信經過一輪價格戰後，車企仍宜揀比亞迪及吉利，其中比亞迪由高位調整了不少，現看其升回400元後能否守穩，其實400元附近見值博。新勢力則不會推介，當中理想汽車稍好，惟要視乎有否新車推出，股價此前多次未能上破120元，若突破該處最多料也只上望125元左右。

新能源車股今日收市表現各異，比亞迪升1.4%收報406.2元，小鵬升2.08%報78.5元，蔚來升1.64%報27.95元，惟理想無升跌報116.4元，零跑倒跌1.3%報56.95元，小米則升0.47%報53.45元。傳統車股亦升跌不一，吉利升2.71%報18.22元，廣汽(02238)升0.74%報2.74元，惟長汽跌0.16%報12.38元，東風跌0.47%報4.22元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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