一周部署 | 中國憂通縮美國防通脹，特朗普口術不敵TACO魔咒

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

特式炒股法難再應驗

美國政壇不乏股神，繼佩洛西後，美國總統特朗普可能是新一代股神，每當特朗普放狠話導致市場震盪，第二天就會釋出利好引發市場反彈，但長此以往也讓特朗普落得一個紙老虎形象，尤其是在日內瓦協議對華釋出善意之後。上周特朗普又故技重施，先是放出留學生風險和稀土問題兩大煙霧彈，後來再自己釋出和中國元首溝通困難的信息，在習特通話前為自己爭取籌碼，然而此舉對美股和港股都未造成大幅波動，市場存在TACO交易，即預估Trump Always Chickens Out（特朗普總是臨陣退縮），低位買入博反彈。從正面角度去看，TACO交易的流行也反映無論特朗普有多喜怒無常，他還是要關注市場和經濟反應，隨時為其極具野心的經濟政策做調整。

中國消費物價料再微跌

中國即將公布5月CPI數據，預計同比下跌0.2%，通縮壓力持續困擾中國，當中固然包括貿易戰導致本土供給過剩等問題，但更深層的原因來自需求不足，房地產鎖住大量家庭儲蓄，失業憂慮讓民眾注重儲蓄，這些基本面因素都會導致經濟產生下行螺旋，而一旦產生價格下行預期，則民眾就更願意延後消費。現正進行的618促銷活動，據報各電商成績理想，這也側面反映實體經濟凋零，消費者要等網上促銷才購物。

另外，新消費概念成上周資金炒作熱點，但並不能代表中國整體零售市道表現，就如《哪吒2》不能代表內地電影市場復甦，盲盒、珍珠奶茶、奢侈金器這些小眾商品也不具備代表性，而且所謂新消費四大天王的經營業態並非完全創新，例如潮流玩具早在上世紀已有雛型，飲品店更不是甚麼新型消費模式，盲目跟風炒作當心坐艇。

美國CPI數據預計仍穩

美國快將向全球大徵關稅，更有上市公司預告美國本土商品將加價，但關稅談判未落地，未有廠商願意打響加價第一槍，預計美國上月CPI數據仍然保持溫和上漲。數據公布後，美聯儲主席鮑威爾估計又要遭到特朗普的拷問，只不過鮑公已不指望獲對方續約，自然不受其左右，儲局最關心的當然是現屆美國政府的政策不確定性會如何影響到美國經濟，6月減息可能性逐漸消退，下一個減息窗口要到9月。

蘋果開發者大會關注AI更新

蘋果公司一年一度的全球開發者大會(WWDC)將於6月10日至14 日登場，除了各版本作業系統（如 iOS、macOS 等）例行更新外，硬件方面則目前仍尚未公布是否會有全新設備亮相，不過仍有傳聞指出，Apple 可能會針對周邊產品進行更新，例如AirTag 第二代等。而本次大會的焦點則仍然落在Apple Intelligence上，蘋果在Ai賽道上已落後於同業，而如今顯得非常不智能的Siri，屆時會否有革命性的更新，將影響果粉是否會支持下一代iPhone。

比亞迪拆股

另外，比亞迪(01211)此前公布，擬透過紅股派發及發行資本化股份，變相進行「1拆3」的股權拆細，即每10股增至30股，總股本由30.39億股增至91.17億股，這意味著在除淨日（10日）當日，比亞迪每手入場費將從原來的約19萬元大幅降低到逾6萬元。 拆股後必然能吸引更多散戶入場，長遠而言有利於比亞迪進行市值管理，但在短期而言，比亞迪在拆股完成後可能會引發類似於股票納入港股通被沽售的情況，導致一輪價值重估，有意吸納比亞迪的投資者務必謹慎行事。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

李澤銘：港股繼續區間走惟新消費股仍有炒作空間？

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