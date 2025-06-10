盤前攻略 | 談判待續美股觀望 消息面偏好有利好友短線主導港股

昨晚中美貿易談判在倫敦舉行，約六小時的談判過後雙方公布將於今日(10日)稍後繼續談判。據《彭博》引述，美國財長貝森特形容會談良好，商務部長盧特尼克則指會面富有成果。《彭博》另外又報道，美方暗示為換取放寬稀土出口限制，將會同意取消對部分技術的出口限制，包括晶片設計軟件、飛機引擎部件等等。

談判開局良好，美股觀望偏穩，三大指數變化不大，道指跌1點報42761，納指升61點報19591，標普升5點報6005。

中概股普遍造好；阿里巴巴升1.76%報121.48美元，拼多多升1.01%報101.62美元，京東升2.48%報130.19美元，百度升3.32%報88.66美元，理想升2.13%報30.15美元，小鵬升3.39%報20.16美元，蔚來跌0.83%報3.60美元，金山雲飆9.69%報13.13美元，中通快遞升3.91%報17.80美元。

夜期報升，ADR造價個別走

恒指夜期升55點報24117。ADR造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.18%，折合518.9港元；美團(03690)ADR較港股低0.41%，折合147.8港元；小米(01810)ADR較港股低0.27%，折合54.0港元；友邦(01299)ADR較港股高0.23%，折合69.1港元；滙控(00005)ADR較港股高0.89%，折合94.6港元。

晶片稀土有勢要炒趁早，好友偏強短線先望24600

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報24200，升30點，恒指開市料升跌不足100點。上日市場憧憬中美會談，未有成果之際便已升破24000大關，更以全日最高位收市，氣氛有暗自轉強跡象。觀望昨日升勢較強的亦一如外媒報道提及的類別一樣，如晶片及稀土等，預計有較大機會在談判完結後落實出台，有意部署短炒宜趁早。

相關樂觀情緒亦反映在恒指牛熊證街貨分布上，上日恒指升超過300點，但相對輪商開輪仍然偏向穩陣，以100點區間計只新開23600至23699區間，但新區一開即新增979張對應期指張數牛證街貨，反映目前好友心態亢奮，預計談判成果出台前仍以好友主導，預計上方阻力初步位於上日最多新增熊證券區域24500至24599，即24600水平。

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