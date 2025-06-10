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WWDC大會遭差評，蘋果市值一度蒸發750億美元

10/06/2025

WWDC大會遭差評，蘋果市值一度蒸發750億美元

 

　　蘋果股價周一（9日）下跌1.21%，至201.45美元，顯示投資者對該公司在2025全球開發者大會(WWDC)上公布的更新及新功能失望。

 

　　大會開始大約6分鐘後，蘋果的股價突然下跌超過2.5%，從206美元左右跌至201美元以下，相當於蒸發了750億美元的市值。


　　
　　股價下跌前，蘋果軟件工程主管費德里吉表示：「我們正在繼續努力，提供讓Siri更加個性化的功能。這項工作需要更多的時間來達到我們的高品質標準，我們期待在來年分享更多資訊。」換句話說，蘋果承諾已久對Siri的AI改造仍未準備好，令投資者失望。

 

　　科技記者馬克古爾曼在社交平台貼文中表示，對蘋果缺乏新的AI功能感到震驚，雖然這是他預料之中。

 

　　科技投資者、格伯川崎財富與投資管理公司總裁兼CEO格伯即表示：「蘋果甚至不在AI派對裏。」他在接受採訪時稱，已故的喬布斯會稱蘋果的新產品為「垃圾」。

 

蘋果新品大會再度延遲Siri AI升級

 

　　蘋果(US.AAPL)周一（9日）在加州庫比蒂諾總部舉行2025年全球開發者大會(WWDC)，推出多項新產品與功能。但備受關注的Siri語音助手升級由於技術尚未完善，相關功能將延遲推出。

 

　　蘋果軟件主管Craig Federighi表示，由人工智能Apple Intelligence驅動的Siri升級，短期內不會推出。這一進展較預期緩慢，引發外界對蘋果AI發展的關注。

 

　　另外，蘋果推出全新「液態玻璃」設計語言，將應用於iPhone、Apple Watch等設備，帶來半透明、流暢且具現代感的界面效果。至於今年推出的其他產品新功能方面，蘋果將會重新設計iOS的相機、照片、電話及FaceTime程式等。

 

經濟通國金組

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