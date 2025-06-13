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穩定幣概念｜螞蟻擬加入穩定幣行業，相關股仍有炒作空間？

13/06/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=KRCdNfoLNmM

 

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2025 15:41
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2025 15:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2025 15:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/06/2025 15:25
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