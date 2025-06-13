穩定幣概念｜螞蟻擬加入穩定幣行業，相關股仍有炒作空間？
13/06/2025
嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=KRCdNfoLNmM
撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至19/6/2025)► 了解詳情
13/06/2025
嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=KRCdNfoLNmM
撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至19/6/2025)► 了解詳情
更多財經熱話
2025-06-13
2025-06-13
2025-06-13
2025-06-13
2025-06-13
2025-06-13
2025-06-13
2025-06-12
2025-06-12
延伸閱讀
13/06/2025 12:45 《午市前瞻》戰火陰影恒指亟待催化劑，行政干預內捲治標不治本
13/06/2025 13:10 【特朗普新政】時隔數小時形勢反轉，上訴法院暫許特朗普出兵加州
13/06/2025 13:03 【中東戰火】伊朗最高精神領袖哈梅內伊：已授權武裝力量反擊
13/06/2025 12:07 中東緊張局勢升溫恒指半日跌168點，周大福績後逆市升9%
13/06/2025 11:24 《港元利率》港匯逼近弱方兌換水平，拆息幾乎全線向下
13/06/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入５５﹒８５億元，買小鵬汽車沽阿里
13/06/2025 08:43 【大行炒Ｄ乜】周大福績後獲多行看好，中信里昂大升中生製藥目標
13/06/2025 11:39 《財資快訊》美電升報７﹒８４８９，一周拆息與上日尾市持平
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2025 15:41
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2025 15:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2025 15:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/06/2025 15:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|香港要聞13/06/2025
蝴蝶風球 | 天文台：周六評估是否需改發三號強風信號
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N