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港股 | 午市前瞻 | 戰火陰影恒指亟待催化劑 恒指短期下試22700點

13/06/2025

 

　　恒指今早低開數十點後，早段走勢反覆，一度倒升，高見24100點。惟中東緊張局勢升溫，以色列當地時間今日凌晨向伊朗發動襲擊，並預計不久後以色列將會遭受導彈和無人機攻擊，宣布全國進入緊急狀態。拖累恒指跌幅擴大，最多跌247點。恒指半日報23866，跌168點或0.7%，主板成交近1525億元。恒生中國企業指數報8651，跌78點或0.9%。恒生科技指數報5220，跌110點或2.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 戰火陰影恒指亟待催化劑 恒指短期下試22700點

 

曾永堅：避險情緒推升料恒指短期下試22700點

 

　　恒生指數今早低開75點，報23959點。盤中曾經輕微回升3點，不過其後跌勢加劇，最多跌205點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，港股近期上試25000點關口乏力，加上在技術層面方面醞釀向下調整的壓力。因此港股現時需要一個強勁的催化劑，以促進外資進一步大量增持，才會再有動力推進恒指上試24800點水平。

 

　　曾永堅提及，市場憧憬「中美經貿磋商機制」達成貿易協議，不過據美方現時透露的消息來看，似乎中國在本次貿易談判中，未有如市場預期般得到美國作出較多的讓步。加上中國政府近日發表的多項經濟數據，似乎反映中央政府未有計劃在短期內推出新一輪強而有力的支持政策，市場對中央政策憧憬即時有所降溫。另外，中東局勢再趨緊張，推動市場避險情緒再升溫，港股今早明顯跟隨亞太區股市擴大跌幅。

 

　　曾永堅提醒，投資者短期需要留意中東局勢發展，密切觀察伊朗會否採取更激進的報復行動，激發當地局勢再進一步惡化或陷入全面戰爭。曾永堅預期，港股難以避免在避險情緒升溫下的拋售壓力，恒指短期可能下試保力加通道中線(即22700點)，至於阻力位則定於24500點水平。

 

阿里抗跌力較強

 

　　中國國家市場監督管理總局公布，近日正式批准組建「全國平台經濟治理標準化技術委員會」，針對「內捲式」競爭、直播電商亂象等平台經濟治理中的突出問題和關鍵環節，廣泛吸納多方意見，加快急需標準研制。曾永堅認為，中國企業「內捲式」競爭問題源於產能、供應過剩，若中央政府以行政方式干預電商平台價格戰行為，只是一個「治標不治本」的方法。雖然短期內或能夠暫時穩定市場價格，但長遠而言仍不能改變平台參與者本身的營運狀況。

 

　　曾永堅指出，相對於外送平台業務，各科網企業的消費平台業務後續表現可能相對較好，考慮到消費平台可採取「出海」策略，減少在中國的內捲壓力。相反，由於外送平台仍普遍處於「困獸鬥」及「燒錢」的階段，仍需要長時間投入開發，故認為該業務的表現可能相對較不樂觀。

 

　　曾永堅認為，科網板塊在現階段仍面對內捲問題，市場看淡且持續沽空壓力。當中，阿里(09988)的表現可能較京東(09618)及美團(03690)為好，主要由於阿里短期能受惠中國AI產業加速發展的行情，直接增強其抗跌能力。曾永堅建議，投資者可以留待阿里公布新一份季績才吸納該股，待股價回調至100元或以下水平再作買入。

 

港股 | 午市前瞻 | 戰火陰影恒指亟待催化劑 恒指短期下試22700點

阿里股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 戰火陰影恒指亟待催化劑 恒指短期下試22700點

美團股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2025 15:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2025 15:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/06/2025 15:25
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