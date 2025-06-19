京東進軍酒旅市場免佣吸客，攜程同程股價急挫，仍獲大行力撐可趁低吸？

京東(09618)近日宣布進軍酒旅市場，並面向酒店推出會員計劃，參與計劃可享最高三年零佣金，線上旅行平台攜程(09961)及同程旅行(00780)今早(19日)齊應聲急挫，其中同程插近一成，攜程更已跌穿並拋離各移動平均線。另外，攜程以最多約30億美元代價出售所持部分MakeMyTrip(MMT)股份予MMT作回購，相信亦利淡股價。不過，有大行認為，京東進軍酒旅市場雖然短期為行業格局帶來一些不確定性，但料攜程及同程可藉控制供應鏈反擊，仍籲買入，或可趁低吸納。

（攜程旅行網截圖）

京東面向酒店推出會員計劃 享最高三年零佣金



京東在旗下「京東黑板報」微信公眾號以落款「京東旅行」發布「致全體酒店經營者的一封公開信」指，近年旅遊市場日益繁榮，同步催生更多元的需求，京東希望通過新通路的方式為酒店行業提供供應鏈服務，優化供應鏈成本，推動酒店行業的健康可持續發展。重點舉措包括：酒店商家參與「京東酒店PLUS會員計劃」，享受最高三年零佣金。京東希望藉此幫助酒店行業降低經營成本，從而釋放更多資源聚焦服務品質與體驗煥新。



京東強調，京東有全國超8億高消費力用戶，與全國超3萬家大型企業和超800萬中小企業客戶深度合作，京東用戶及合作夥伴與四星以上酒店主力客群高度重合，能夠為大家帶來更豐富多樣的高潛力客流。京東並指，截至目前，京東是國內本地生活流量第一陣營的平台，海量用戶的高頻消費也催生出旅遊出行等更多消費需求，京東希望攜手更多合作夥伴，更好滿足用戶需求。

攜程最多30億美元售部分MMT股份予MMT作回購

另外，攜程公布，以代價介乎約25億至約30億美元出售所持部分MakeMyTrip(MMT)的B類普通股予MMT作回購。集團指，與被投資方MakeMyTrip Limited已訂立股份回購協議，以向MMT出售持有的部分B類普通股以作註銷，出售以優化投資組合及提高股東回報一部分。完成建議回購後，該集團將仍為MMT的最大少數股東，並繼續支援MMT的增長。

此外，集團指，為撥付建議回購，MMT推出可換股優先票據發售，並同時推出普通股包銷公開發售。就有關發售而言，該集團已同意禁售期為180日。

高盛：京東建立酒店供應鏈具挑戰 維持攜程同程買入評級

高盛發表研報指，京東日前進軍酒店及旅遊市場，其中一個關鍵的挑戰是建立供應鏈，雖然集團提出酒店商家參與PLUS會員計劃可享最高三年零佣金，但並沒有公布具體條件及細節。理論上京東要建立供應鏈，最有效的方式是接觸大型連鎖酒店集團，但一些酒店集團如華住(01179)、亞朵(US.ATAT)在與該行溝通後重申會優先服務其會員，將維持網上中介平台的貢獻比率不高於20%至25%。而相比起抖音收取4.5%的佣金，京東零佣金策略或可吸引對價格較敏感的獨立酒店經營者，這類經營者約佔市場60%份額。

高盛又指，留意到京東平台上的酒店房選擇已較一周前少，因攜程及同程不再與京東共享酒店庫存，與抖音幾年前進入市場時的情況一樣。京東或會更容易滲透至運輸賽道，因市場結構更集中，且航空業更受監管保障，如規定固定佣金及機票價格不得低於航空公司等。視乎情況及競爭的發展，初步估算攜程今年盈利有13%的下行風險，假設本地業務收入按年增長減慢至5%，以及EBIT利潤率按年跌5個百分點，維持其「買入」評級，港、美股目標價分別為608港元及78美元；亦維持同程「買入」評級，目標價28.7港元，同程受京東競爭的影響會較少，因京東明顯更針對攜程的高價值用戶基礎。

花旗：行業格局短期將有一些不確定性 惟料攜程同程可藉控制供應鏈反擊



花旗則指，京東日前公布酒店商家參與「京東酒店PLUS會員計劃」，享受最高3年零佣金。該行料行業格局短期內將有一些不確定性，對於新加入市場的營運者而言，要提供酒店供應並不難，但一般酒店會提供客房予可以帶來大量且穩定客源的線上中介平台，尤其是旺季時的旅遊熱門地點。另外，要通過補貼獲得用戶相對容易，但留住用戶則較困難，因需要穩定的產品供應和客戶服務能力。相信現有的線上旅遊中介平台可透過更嚴格的供應鏈控制來反擊京東，維持攜程「買入」評級，美股目標價78美元；同程亦維持「買入」評級，目標價26元。

林家亨：京東進軍酒店等業務困難很大 惟攜程跌至440元才可分段吸

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，要看企業前景，先要看所拓展業務本身的性質，當然新業務一定有較好增長，問題此業務對京東還是對整個市場而言屬新業務，例如AI對於整個市場都屬新業務，京東新聞拓外賣、酒店等所謂新業務卻在市場早已存在，其中酒店已有幾百年歷史，對於市場來說屬於舊業務，京東要進入市場困難度很大，且早已預料要「燒錢」，因人家已霸佔了市場既有環境，若不削價給予優惠，怎可能搶生意？



不過，林家亨指，攜程出售業務利淡股價，因該業務本就如一隻會生金蛋的母雞，出售業務代表未來生金蛋數量會減少，故對攜程有些利淡，為了減輕債務負擔則另計，否則一定會影響其未來前景及收益，此消息有機會令其股價低迷多一段時間，若想吸納不妨待回至420至440元才分階段吸納，而現時已跌穿保歷加通道底線，若有貨不建議止蝕。

攜程半日跌4.02%收報444.6元，同程旅行則跌9.27%報20.55元，京東亦跌3.79%報124.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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