美股 | 市場憧憬以伊停火協議進展，標指與納指逼近歷史高位

市場憧憬以色列與伊朗的停火協議進展，標普500指數與納指周三（25日）雙雙逼近歷史高位。

道指高開41點後，一度倒跌最多217點，低見42871點，其後跌幅收窄；標指曾升0.27%，納指一度漲0.7%。道指收市跌106.59點，或0.25%，報42982.43點；標普500指數基本持平，微跌0.02點，報6092.16點；納指跌61.02點，或0.31%，報19973.55點。

標普500指數盤中高見6108.51點，較2月19日創下的歷史盤中高位6147.43點僅差不足1%，也十分接近6144.15點的歷史收市高位。納斯達克指數當前距去年12月創下的歷史高點亦僅差1.3%。

英偉達(US.NVDA)股價收市升4.3%，創下52周新高，市值超過3.76萬億美元。谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)升2.3%，AMD(US.AMD)上漲3.6%。特斯拉(US.TSLA)歐盟地區的銷售表現持續低迷，收市跌3.8%。

美匯表現持續疲弱

美匯指數表現持續疲弱，盤中跌至逾3年低位，日內報約97.66，跌幅約0.31%。美元兌日圓於145關口上下波動，盤中一度高見145.95，收報約145.14，較昨日小幅上升0.14%，連續多日維持窄幅上落。歐元兌美元持續走強，創下3年多以來新高，日內升0.45%，報1.166。

現貨黃金及紐約期金走勢持續偏弱，盤中震盪上落，日內微升0.22%，報每盎司3330美元。紐約期金窄幅上落，報每盎司3345.09美元，上升0.36%。

國際原油價格呈現溫和反彈，延續此前急挫後的技術性調整。布蘭特期油最新報每桶約66.56美元，單日升幅約0.61%；紐約期油則報65.07美元，升約1.06%。

撰文：經濟通國金組

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