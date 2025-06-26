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開市Go | 金管局買入港元，傳比亞迪減產，眾安高位配股抽水

26/06/2025

要聞盤點

 

1、市場觀望以色列與伊朗的停火協議進展，道指日內震盪上落，收市跌逾100點，標普500指數則逼近歷史高位。道指收市跌106點，或0.25%，報42982點；標普500指數基本持平，微跌0.02點，報6092.16點；納指跌61點，或0.31%，報19973點。中國金龍指數下跌45點。日經期貨截至上午7時41分上升18點。

 

2、美聯儲主席鮑威爾連續第二日出席國會聽證會，提及減息前景，表示目前政策利率略具限制性，未來的貿易協議可能允許美聯儲考慮減息。

 

3、美軍上周六轟炸伊朗核設施後，特朗普表示，伊朗與以色列的停火進展順利，下周將與伊朗舉行會談，可能就核計劃達成協議，但警告以伊衝突或再次爆發。

 

4、美國中央情報局稱，伊朗多處關鍵核設施被摧毀，重建需數年時間。伊朗外交部證實核設施嚴重受損，表示將繼續發展核能，並重申和平利用核能的權利。

 

5、北約峰會在海牙發布聯合宣言，同意將國防支出目標從GDP的2%提升至2035年的5%，並承諾將GDP的1.5%用於保護關鍵基礎設施。

 

6、據《華爾街日報》報道，蜆殼與英國石油就潛在收購展開初步談判，若交易落實，將成為數十年來最大石油行業併購案，可能改寫全球能源版圖。

 

7、富衛集團(01828)宣布主板上市計劃，計劃發售逾9134萬股股份，每股發售價38元，今日起至7月2日招股。

 

8、英偉達股價日內大升逾4%，收報154.31美元，創歷史新高，市值突破3.75萬億美元，超越微軟及蘋果，穩居全球市值最高企業。

 

9、港元匯價觸發7.85兌美元的弱方兌換保證，香港金管局於紐約交易時段買入94.2億港元，這是自2023年以來金管局首次接盤港元沽盤。

 

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