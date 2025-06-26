車股部署｜比亞迪傳削產能，係為應對...？
26/06/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2025 01:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/06/2025 16:40
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