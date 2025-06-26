穩定幣 | 打造加密幣之都，美國「兩房」擬將加密幣納入房貸資產

美國聯邦住房金融局(FHFA)局長William Pulte周三（25日）簽署指令，要求房利美和房貸美準備將加密貨幣，作為抵押貸款申請的認定資產。指令尚未具體指出應考慮哪些加密貨幣，這引發市場的關注和討論。

FHFA署長William Pulte當天在社交媒體上發文寫道：「經過深入研究，並遵循特朗普總統將美國打造成『加密貨幣之都』的願景，今天我下令房利美和房地美著手準備，將加密貨幣列為抵押貸款申請的認定資產。」

該命令指示房利美和房地美「僅考慮可以在美國的中心化交易所存儲、可被證明存在的加密資產」。分析人士表示，FHFA此舉旨在幫助擁有加密資產的購房者獲得貸款資格。近年來美國遭遇住房危機，抵押貸款申請數量急劇萎縮。

FHFA具有監管房利美和房地美的權責，這兩家機構自2008年次貸危機期間遭受重大損失後，一直處於美國政府的控制之下，它們擔保了全美超過一半的抵押貸款。

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