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美股收盤 | 道指收市升275點，納指與標普續創新高

01/07/2025

　　美股三大指數收市報升，納指與標普500指數再創歷史新高。加拿大取消數字服務稅並準備與美國恢復貿易談判，刺激市場情緒。

 

　　道指開市高開201點後，最多曾升319點；標指一度漲0.68%；納指最多升0.71%，至20418點。道指收市升275.50點，或0.63%，報44094.77點；標普500指數升31.88點，或0.52%，報6204.95點；納指升96.27點，或0.47%，報20369.73點。

 

　　三大指數在6月份和上半年均錄得升幅。在6月份，道指升4.32%，納指漲6.57%，標普500指數上升4.96%。總結上半年，道指累升3.64%，納指漲5.48%，標普500指數上升5.5%。

 

美股收盤 | 道指收市升275點，納指與標普續創新高

總結上半年，美股三大指數皆升逾3%。(AP)

 

　　甲骨文(US.ORCL)升4%，創下歷史新高。特斯拉(US.TSLA)股價下跌1.8%，市場關注其在加拿大市場的銷售表現急劇下滑。蘋果(US.AAPL)升2%。高盛(US.GS)升2.5%，股價再創新高，年內累計升幅已逾22%，持續領跑美國大型金融股板塊。穩定幣交易商Circle(US.CRCL)股價波動，盤中先跌後升，收市升約0.5%。

 

金價微升，油價向下

 

　　美匯指數於97至96區間窄幅震盪，日內報96.86附近，下跌0.4%。市場觀望美國經濟數據及聯儲局貨幣政策前景，短線資金流向偏向謹慎。美元兌日圓於144.2水平徘徊，較上周五下跌約0.33%，反映日圓短線呈現溫和反彈。歐元兌美元持續於1.17附近窄幅震盪，日內報1.1777，升0.5%，維持升勢。

 

　　現貨黃金及紐約期金略為向上。現貨金交投於每盎司3305美元附近，日內升幅約0.95%。紐約期金同步上升，日內升0.91%，報每盎司3317.70美元。

 

　　國際原油價格全線回落，市場聚焦中東局勢降溫及OPEC+增產預期。布蘭特期油報每桶約66.48美元，日內跌0.48%；紐約期油報約64.83美元，跌幅近1.05%。

 

撰文：經濟通國金組

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