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港股 | 蕭猷華：憧憬今年實現盈利，現價買入小鵬汽車

06/07/2025

　　《套期保值》筆者上星期在本欄提到，隨著6月的半年結過去，大戶短期內再度推高指數的誘因已顯著降低，因此預計在周三（2日）至周五（4日）期間，恒生指數出現調整機會較大。故此，恒指上周的下跌是意料之內。

 

　　中美達成貿易框架協議，內地商務部表示，正在審批企業的出口許可證申請，包括稀土和相關磁鐵，並確認美國已經撤銷對中國的一些晶片出口限制。中美逐步解除貿易管制措施，經貿關係回暖，鞏固港股往後上升的基礎。另一方面，有報道指特朗普和其超級商業代表團下半年將訪問中國，筆者認為成事機會高，這將為港股往後帶來正面的利好催化劑。

 

港股 | 蕭猷華：憧憬今年實現盈利，現價買入小鵬汽車

小鵬股價技術性超賣，現價值得買入。(AP)

 

　　後市展望，恒指經過上周的健康調整，是大漲小回格局，大方向上升趨勢不變。個股方面，小鵬汽車(09868)上周舉行G7新車發布會，銷售理想，上半年賣車數量已經超過2024全年，董事長何小鵬表示第四季可實現盈利。近日小鵬汽車股價調整，主要受早前的減價戰拖累，相信已經反映，加上技術性超賣，現價可買入，目標95元。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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