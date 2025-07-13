一周部署 | 特朗普攪局混亂不絕，中國將公布第二季GDP數據

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

關稅戰一團糟如何收場

美國總統特朗普陸續宣布對多國對等關稅水平，而所謂的「大規模貿易協議」遲遲不見影，這也符合筆者上周的預測，美國經貿部門根本不可能在短短幾個月內和世界上所有國家和地區達成貿易協議，美國與歐盟、加拿大、日本和南韓等盟友尚且沒有達成共識，更何況是東南亞、南美的貿易夥伴，最諷刺的是，美國和最大競爭對手中國的貿易談判進展，反而更加順利。特朗普一心塑造政治強人形象，不惜對盟國重拳出擊，甚至出爾反爾，據報惟二達成貿易協議國家之一的越南從未同意被徵收20%關稅，更顯事件之兒戲。對美國而言，供應鏈本地化本來就不具可行性，更別說要在三個星期內解決，特朗普堅稱豁免關稅限期定在8月1日不再延後，外界拭目以待，但最壞的時刻已經過去，這個判斷大抵沒錯。

中國經濟數據集中出爐 料反響不大

中國統計局將公布一系列經濟數據，市場預計第二季GDP同比增長5.2%，繼續在中央政府目標之上，6月工業生產和零售消費增速穩中稍降，固定資產投資增速則持平。另外，人行亦將公布6月融資數據，預計新增貸款1.8萬億元人民幣，但要留意家庭部分融資餘額會否淨下降。中國一向靠政府投資拉動經濟，雖然近年要求地方注意債務問題，但整體而言要保經濟增長難度不大，因此資本市場預計對數據反應不大，接下來更應注意的是居民就業不足財富持續下降，對整體社會帶來的負面影響。

美國當心通脹抬頭

美國亦將公布6月CPI數據，預計同比增長2.5%，較前值增幅2.4%稍擴，而扣除能源及食物因素的核心CPI預計同比增長2.9%，亦比前值增幅2.8%要高。隨著特朗普斬釘截鐵8月1日正式徵收關稅，美國可以預見將有一次需求側vs供給側的大角力，需求彈性較小的商品，必定面臨較大幅度加價，有些商品甚至會因為供應鏈轉移而面臨一定程度的斷供，讓通脹形勢更加險峻。

穩定幣炒作熱情如火

在北水熱情炒作下，凡是港股上市公司一提到考慮涉足穩定幣業務，其股價即錄得雙位數增長。這股熱潮很大程度上受到美股公司Circle上市後強勁表現所帶動，為資金炒作提供了靈感。隨著香港政府計劃推出穩定幣發行牌照，允許私人金融機構參與發行，市場對此充滿想像空間。即使發行方僅被允許將儲備資金投入低息資產，由於發行規模龐大，光靠利息收入與手續費，已足以帶來可觀收益。現時唯一的變數是：究竟誰能最終獲得這張極具價值的牌照？投資者須保持謹慎，審慎下注。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

李明德：下周留意呢啲經濟數據！穩定幣概念股、IP股可如何炒作？

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