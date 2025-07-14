科技股｜內地外賣大戰白熱化阿里、美團鹿死誰手？
14/07/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2025 18:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/07/2025 16:40
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