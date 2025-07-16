盤前攻略 | 憂通脹升溫道指挫逾四百點 阿里百度ADR急升8%

美國6月份消費物價指數(CPI)按年升幅由5月的2.4%加速至2.7%，略高於預期增加2.6%，顯示通脹有升溫壓力。此外，投資者憂慮企業盈利表現，拖累道指收跌436點，報44023點。英偉達獲美國政府開綠燈，重新允許其H20晶片出口至中國，股價再破頂，在科技股帶動下標指及納指盤中曾破頂；惟標指收市回跌0.4%，報6243點；納指收升0.18%，報20677點，創收市新高。

反映中國概念股表現的金龍指數急升2.76%。其中，受惠英偉達向中國恢復供應H20晶片刺激，AI概念股阿里巴巴升8.08%，報116.97美元；百度更升8.65%，報93.30美元。至於其他中概股，京東升4.02%，報32.04美元；理想升0.90%，報28.91美元；小鵬升1.58%，報17.92美元；蔚來升1.91%，報4.25美元；嗶哩嗶哩升7.34%，報23.96美元。

夜期略高水，港股ADR偏軟

恒指夜期升94點，報24622，高水32點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.54%，折合126.9港元；長和(00001)ADR較港股低1.21%，折合47.6港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.10%，折合518.0港元；小米(01810)ADR較港股低0.01%，折合57.6港元；港交所(00388)ADR較港股低0.01%，折合427.4港元；滙控(00005)ADR較港股低0.62%，折合97.0港元。



好友乘勝追擊，淡友退守兩萬五

恒指昨日再升386點，連升四日，淡友節節敗退。熊證街貨總數進一步縮至4725張，而重貨區亦後撤至25000至25099區間，該區有總數685張對應期指，該區同樣是熊證最多新增區，惟新增數量僅有177張。相反，好友乘勝追擊，牛證街貨總數升至10586張。目前牛證重貨區位於24000至24099區間，該區亦是最多新增區，總數1278張之中有917張屬於新增，顯示好友對後市走勢仍然信心十足。



有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升26點，報24567，低水23點，預料恒指開市變動不大。由於美國對H20晶片開禁，允許H20重新銷往中國市場，據聞多家內地科技巨頭包括騰訊(00700)及字節跳動正在提交申請購買。加上隔夜美股多隻科企ADR急升，阿里及百度ADR急升逾8%，B站ADR亦升7%，預料科技股盤中有機會再次炒上，並帶動恒指繼續向上。不過要留意，恒指已經連升四日，至昨日（15日）已累升近700點，預料上升幅度逐步收窄。

撰文：經濟通通訊社市場組

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