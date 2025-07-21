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京東據報斥40億收購本港佳寶食品超級市場，設3年過渡期條款

21/07/2025

京東據報斥40億收購本港佳寶食品超級市場，設3年過渡期條款

 

　　據本地傳媒引述網上流傳文件報道，京東(09618)收購本港超市「佳寶食品超級市場」。就上述傳聞，《經濟通通訊社》已向京東方面查詢，正等待回覆。

 

　　文件稱，佳寶母公司多泰投資有限公司及海鋒食品有限公司，向其合作商戶發出通告，指「佳寶食品超級市場/佳寶凍肉超級市場正進行業務轉讓事宜」，內容提到「為了推動戰略發展，與新投資方京東進行一項業務轉讓的交易，將涉及與商戶的合作安排調整」。

 

　　集團為配合交易進行將進行業務重組，並將集團的超級市場及批發業務轉移至一家在港新成立的「佳寶超級市場（香港）有限公司」新業務主體，在交易方與佳寶創辦人林曉毅將共同全資擁有重組後的新業務主體。惟亦有傳媒引述查冊結果顯示，市傳新公司應尚未在港成立。

 

　　據指重組若順利推進，將自8月1日起正式轉移至新業務主體。另有市場消息指，新業務主體由佳寶創始人林曉毅等代為管理3年，是為過渡期。

 

市傳佳寶賣盤七成，涉資約40億元

 

　　此外，有本地傳媒指出，是今次收購佳寶旗下零售網絡及物業，涉資約40億元，將分批交付交易金。京東與佳寶雙方已於大約4個月前已經簽約。至於交易是否涉及佳寶名下其他物業，報道僅引述消息人士指，該公司已售出70%股權。

 

撰文：經濟通採訪組

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