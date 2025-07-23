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盤前攻略 | 美股高位爭持中概股偏好 恒指短線動力良好未升完

23/07/2025

　　財報季展開前美股繼續高位爭持，成交量明顯高於日均值，反映市場正對於後市包括貿易協議以及減息路向的舉旗不定，隔晚三大指數個別發展，道指升179點報44502，納指跌81點報20892，標普升4點報6309再創新高。

 

盤前攻略 | 美股高位爭持中概股偏好 恒指短線動力良好未升完

（網絡圖片）

 

　　中概股偏好；阿里巴巴升0.37%報120.71美元，拼多多升3.03%報115.04美元，京東升1.44%報33.88美元，百度升4.10%報92.45美元，理想升1.11%報30.84美元，小鵬升3.45%報18.87美元，蔚來大升10.84%報5.01美元，小馬智行升8.62%報13.99美元。

 

夜期升近200點，主要ADR普遍跑贏約1%

 

　　恒指夜期升187點報25321。ADR普遍較港股價上揚，騰訊(00700)ADR較港股高1.02%，折合531.4港元；美團(03690)ADR較港高0.89%，折合130.2港元；友邦(01299)ADR較港股高1.05%，折合70.1港元；滙控(00005)ADR較港股高0.88%，折合100.6港元；小米(01810)ADR較港股高1.05%，折合58.6港元。

 

特朗普訪華消息推動大市，恒指牛熊分布顯示升力頗強

 

　　港股上日尾市硬淨，收市競價市段急升約50點，帶動恒指最終以全日最高位25130收市，再創年內新高。原本預計恒指需要先作回吐，但昨日上午早段小回一段後，恒指已回頭向上。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25328，升233點，恒指料跟隨高開近200點。

 

　　恒指上升動力比預期為強，除上日以最高位收市外，外圍美股亦傾向逆市押注中概股，憧憬美國總統特朗普可能成行的訪華行程或會帶來好消息。黑期目前已突破阻力，日內恒指只要繼續成功收穩25000，則後市可以繼續上行。參考恒指牛熊證街貨分布，牛證區域繼續未見有新增區域，輪商都不願開設更貼價區域，反映目前輪商都傾向看好後市，認為不用推出更低價牛證已可吸引資金部署，而目前最貼價牛區24600至24699昨日亦淨增663張對應期指張數至1037張。

 

　　相對上恒指挾高後熊友更落力部署，較貼價的25200至25299區域淨增582張對應期指張數至1003張，上方至25300至25699約400點區域都有一定街貨量新增，但以目前恒指走勢而言便已構成上攻誘因，預計日內即市阻力為約25500水平。

 

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