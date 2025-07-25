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新股 | 維立志博首掛即翻倍，每手勁賺3740

25/07/2025

新股 | 維立志博首掛即翻倍，每手勁賺3740

 

　　維立志博-B(09887)今日首掛，開報72.4元，較招股價35元高出1.07倍，以每手100股計，不計手續費，每手賺3740元。

 

　　獲騰訊(00700)旗下機構投資的創新藥企業維立志博公布招股結果，最終發售價每股H股35元，以招股價31.60元至35.00元範圍之上限定價。香港公開發售部分共有約32.37萬人申請，超額認購約3493.78倍，認購一手100股的5.35萬人中有145人獲配股份，分配比率0.27%，認購4萬股方穩獲一手。該集團在輝立暗盤收報70.05元，升1倍，不計手續費，每手帳面賺3505元。

 

　　「頂頭槌飛」涉160.27萬股，共有1031人申請，各獲1500股，以及其中599名獲發額外100股，分配比率0.1%，香港公開發售部分觸發回補機制，發售股份升至1602.72萬股，佔發售股份總數43.48%，至於國際發售超額認購39.78倍。該集團招股集資約12.9億元。

 

　　該集團指，鑑於股權高度集中於少數股東，即使小量H股成交，H股價格亦可能大幅波動。

 

撰文：經濟通市場組

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