港股 | 午市前瞻 | 恒指回吐後市仍看好 內地反內捲措施利好農夫山泉

美股周四走勢不一，道指收挫，標指、納指雖微升仍創收市新高。隔夜中概股回吐近1.5%，港股高位遇壓，終止五連升。恒指低開過百點後，早段窄幅上落，A股隨後走勢向下，拖累恒指跌幅擴大，恒指半日收報25383，跌284點或1.1%，主板成交超過1510億元。恒生中國企業指數報9140，跌116點或1.3%。恒生科技指數報5645，跌97點或1.7%。

（互聯網圖片）

郭家耀：回調屬正常反應，看好後市表現

恒指近期持續向上，昨日一度升至最高位25735點。但今日高位遇壓，終止五連升。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，今日恒指回調，主要受到周末前投資者獲利回吐的壓力影響。他指出，回調屬正常反應。不過，預期後市仍有很多催化因素，如業績發布和內地新政策推行。因此，他仍看好後市走勢，期望恒指能突破26000高位。現時投資者可留意25000點是否見支持。

農夫山泉大漲，反內卷措施利好內地龍頭

農夫山泉(09633)今日升3.6%，報46.5元，盤中高見47.4元。中金發表研究報告指出，農夫山泉收入增長高於市場預期。因此維持農夫山泉「跑贏行業」評級，目標價54港元，多間大行亦上調農夫山泉目標價。近日集團限量復產「紅色尖叫」飲料，推動其股價重回2024年5月約47元的區隔位置。

至於農夫山泉的股價能否進一步上升，郭家耀表示，內地推行反內捲措施在中長線利好龍頭企業。政策有望推動企業減少低價惡性競爭，專注品牌和產品差異化，優化內部管理。農夫山泉可能通過精簡運營、提升效率來降低成本，提升淨利毛利。因此，中長線股價仍然看好。

港股市場走好，新消費版塊高位回落，成交量也逐漸收縮。郭家耀指市場暫時沒利好消息刺激，但長線來看，若相關企業發布的業績理想，將會再推動股價增長。當中，郭家耀看好泡泡瑪特(09992)，認為其產品銷量理想，具有一定吸引力。此外，公司亦逐步擴張海外市場。被問及股價會否有機會突破283.4的高位，他不排除此可能性。

農夫山泉股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

泡泡瑪特股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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