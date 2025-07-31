渣打：香港商業房地產佔集團整體敞口低於0.5%，很快會提交穩定幣牌照申請

渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀指出，現時香港商業房地產佔集團的整體敞口低於0.5%，形容相關規模為「好細」，相關敞口僅為21億美元，當中81%為有擔保貸款，平均貸款價值比（LTV）低於50%，認為相關風險可控。

渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀（左一）、渣打銀行國際業務總裁洪丕正（左二）（吳仲賢攝）

被問及在寫字樓板塊有客戶被降級，禤惠儀回應指，相關撥備是出於審慎風險管理原則而進行，未見有不可控的地方。

禤惠儀：很快提交穩定幣牌照申請

本港《穩定幣條例》8月1日起生效，禤惠儀表示，現時正在研究相關文件，計劃很快提交相關申請，並指新的框架實際上在基於風險的方法和對商業解決方案持開放態度之間實現非常好的平衡。

渣打洪丕正：對香港經濟看法較6個月前更為樂觀

渣打銀行國際業務總裁洪丕正表示，儘管受到北上消費影響，香港部分行業如零售及餐飲等受到挑戰，但同時亦有機遇出現，包括內地資金流入、較為暢旺的股票市場及IPO市場等，對香港有正面作用，整體來說，對香港經濟的看法較6個月前更為樂觀。

貿易戰最差情況發生概率不高

他指出，假設在貿易戰最差的情況下，當然會令到全球的增長以及需求也會下降，但認為相關情況發生的機率不高，並指整體渣打上半年業務表現非常理想，展望未來，集團將會專注在跨境業務及財富管理等範疇。

對於香港商業房地產，他指出，住宅會較商業樓宇的需求比較好，形容為比較持平的發展，而商廈在未來12至18個月的供應會有所增加，市場需要時間進行消化，並強調集團在全球業務方面，其企業銀行資產質素良好。

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】照顧者壓力大 情緒出現問題應找心理醫生！嘉賓：「雖然很貴，但是值得的，他救了我一命！」► 即睇