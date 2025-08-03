一周部署 | 中國公布外貿及通脹數據，中芯太地百勝放榜

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

對等關稅加速重塑全球貿易格局

中國接下來將公布7月進出口外貿數據，其中出口預計同比增長5.1%，增速放緩，進口則同比增長1.3%，增速稍微加快。另外中國亦將公布7月CPI，預計同比增幅維持在0上下，以反映通縮憂慮未除。美國對主要貿易對手的關稅水平已大致落實，中國落在了最高一檔，加墨歐日韓以及東南亞的關稅稅率都低於中國，美國甚至還提出了反洗產地的要求。儘管讓中國脫勾斷鏈可能不是美國總統特朗普的本意，但其貿易政策所帶來的封堵中國效果，可能更甚於拜登時期的友岸外包政策，由於政策整體而言有利於美國，因此即使日後民主黨上台，也未必會取消對等關稅，因此中國外貿面臨的挑戰才剛剛開始，有分析指出，印度在今年第二季首次成為輸美智能手機最大生產國，回過頭來看可能是一個重要的時間節點。

生育補貼有助促進農村生育

中國政府最近公布了罕見的生育補貼計劃，自今年1月1日起，符合法令規定生育的3歲以下嬰幼兒可獲發放補貼，每孩每年3600元人民幣。之所以被稱為罕見，是因為中國政府甚少以財政系統直接給民眾發錢的形式去推行政策，某程度上來說，人口問題已經開始動搖中國經濟形勢了。每年3600元人民幣的確不多，生育類港股表現也平平，市場認為此舉對鼓勵城市居民生育幫助不大：想生育的家庭就算沒有補貼也會生，不想生的單身貴族也不會為了補貼而去生育，至於還在觀望要不要生孩子的家庭，甚至可能會期待未來政策加碼而延後生育計劃。但筆者要強調，此政策若能順利落實到基層，是可以促進農村地區居民生育的，以甘肅省為例子，2024年其農村居民人均可支配所得14105元人民幣，生育補貼相當於該省一個普通農民年收入的兩成，而由於農村養育孩子成本遠低於城市，因此生育兒女甚至能賺錢，這樣便為國家未來提供更多的基層勞動力。

中芯長期發展有挑戰，百勝業績料有提升

中芯國際(00981)今年上半年預計營收約341億港元，同比增長12至16%，毛利率從首季的22.5%下滑至約19%，淨利估計約20至22億元。大行關注中芯國際估值與毛利回落，下修長期增速預測，但有大行維持對AI、人型機械人導向半導體需求的長期樂觀，並認同中芯國際製程升級與產品組合改善仍有上行空間。

太古地產(01972)預期今年上半年純利略增或持平，預計每股派息0.3至0.36元。儘管短期商廈租金及息率變數為隱憂，但內地項目租金回報起穩及零售業務支援下，EPS 預計2025 年為1.07元，2026年則急升至約1.25元。分析師意見整體偏中性至正面，大摩指出短期租金壓力仍存；惠譽及穆迪則認為其資本結構足以抵禦中期波動。如果香港未來有望繼續減息，則估值有上行可能，但仍需密切觀察商廈空置率與全球資金成本變動帶來的資本壓力。

百勝中國(09987)今年上半年營收預估為約45.37億元，同店銷售微增。大摩看好同店銷售與外送訂單將回升，是逢低加倉良機；摩通維持增持評級，看好毛利與現金流有所改善，德銀維持買入，認為成本控制與菜單提價已發揮作用。整體而言百勝中國預計營運穩健，只要管理層掌握好特許經營擴張節奏，配合股息與回購，對估值構成持續利好，然而外送平台補貼競爭、美團與阿里加劇補貼戰，可能壓縮企業盈利能力，另外中國消費信心波動亦為不可忽視的風險因素。

內地科網平台出海衝擊本港經濟圈

最近兩個知名香港本地連鎖零售品牌母企分別放榜，其中759阿信屋母公司CEC(00759)上個財政年度虧損擴大至4300萬元，零售業務收益下跌2%至13.9億元；日本城母企國際家居零售(01373)在上個財政年度收入下降5.6%至25.37億元，純利4773萬元按年倒退超過一半，此前更要專門澄清結業傳聞。此前內地平價拼多多為打入香港市場，推出「一蚊包郵」優惠，街坊去拼多多買支內地豉油，甚至可以平過樓下士多（如果不計時間成本），有網民分享自己買的好物，評論區都會有人表示淘寶/拼多多可以找到更便宜的同類產品。以內地經驗來看，電商平台成績已經碾壓百貨公司和商場等實體銷售通路，同時還能省卻大量人力成本，但這也意味著廣大批發、零售業人員的生計會受到影響，網購集運成風，港府理應超前部署，更好應對內地互聯網平台對本地經濟的衝擊。

