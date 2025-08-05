美股 | 美股強勢反彈，風險偏好回暖，道指大升逾585點

美股周一（4日）強勢反彈，三大指數全線飆升，道指大漲585點或1.34%，標普500和納指分別攀升1.47%及1.95%。日內回升收復上周五因非農就業數據疲弱，以及特朗普新一輪關稅政策導致的大幅拋售，市場風險偏好回暖。

道指收市升585.06點，或1.34%，報44173.64點；標普500指數升91.93點，或1.47%，報6329.94點；納指升403.45點，或1.95%，報21053.58點。

美股科技股氣氛持續熾熱，板塊內行情分化明顯，市場利好與個別企業消息推動指數強勢反彈。特斯拉(US.TSLA)收市升2.2%，利好來自董事會批准向CEO馬斯克發放價值290億美元、共9600萬股的限制性股票獎勵。

Spotify(US.SPOT)股價升5.1%，因公司宣布自9月起在多個市場調整Premium方案訂閱價格。Lyft(US.LYFT)日內漲3.4%，公司與百度達成戰略合作，明年與百度合作進軍歐洲自動駕駛的士市場。

其他AI概念龍頭亦表現突出，英偉達(US.NVDA)急升3.6%，Meta(US.META)大漲3.5%，微軟(US.MSFT)升2.2%。蘋果(US.AAPL)上揚0.5%，但亞馬遜(US.AMZN)受業績展望保守拖累，下跌1.4%。

道指上周五跌逾500點，標普及納指齊創數月來最大單日跌幅，主因7月非農新增就業僅7.3萬人，遠遜市場預期，連帶前兩月數據下修，失業率升至4.2%。就業市場驟冷推動市場押注聯儲將局於秋季提早減息，刺激股市買盤重現。

此外，特朗普宣布將於數天內提名新任聯儲局理事及勞工統計局局長，引發市場關注未來美國貨幣政策，以及經濟數據口徑的潛在變化。聯儲局政策基調與高層人事動向，或將決定美股後市方向。

美匯指數微升0.06%

美匯指數報98.74，較前一交易日微升0.06%，盤中一度觸及98.98高點後回落，反映市場對美國經濟數據，以及未來貨幣政策前景觀望情緒濃厚。美元兌日圓匯率大幅回落至146.96，日內下跌0.3%。歐元兌美元報1.1571，盤中最高觸及1.1597，隨後逐步回落，跌幅約0.14%。

國際現貨黃高位震盪，報每盎司3376美元，盤中一度突破3380美元，較上日升0.41%。紐約期金報盎司3432美元，上揚0.94%，延續上周五強勁升勢。

國際原油市場偏軟，紐約期油一度跌至每桶65.46美元，日內報66.12美元，回落1.7%；布蘭特期油日內報68.64美元，跌幅約1.4%。

撰文：經濟通國金組

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