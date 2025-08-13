  • 會員
AT | 美減息預期升溫港股飆逾600點，騰訊季績勝預期，科技股可繼續追落後？

13/08/2025

　　美國7月消費物價指數(CPI)升幅低於預期，緩解了通脹壓力，令市場對聯儲局9月減息的預期大幅升溫，美股三大指數昨日(12日)全線收高，升幅均逾1%，其中納斯達克和標普500指數均再創新高。港股亦受帶動，今早(13日)高開206點後，愈升愈有，恒指最終以高位收市，升2.58%或643點，收報25613點。科技股成升市火車頭，其中於今日收市後公布業績的騰訊(00700)偷步炒升近半成，一直落後的阿里巴巴(09988)、京東(09618)及美團(03690)亦升約4至6%。騰訊收市後公布次季經調整盈利升10%勝預期，科技股或可繼續追落後，應如何部署？

 

（騰訊美國洛杉磯辦公室，截自騰訊網頁媒體資料庫視頻資料）

 


騰訊次季經調整盈利升10%勝預期　微信分付灰度測試借款功能

 

　　騰訊今日收市後公布業績，截至2025年6月30日止次季非國際財務報告準則盈利630.52億元人民幣，按年升10%；純利為556.28億元人民幣，按年升17%；收入為1845億元人民幣，按年升15%。此前據彭博綜合市場預測數據顯示，騰訊次季收入預測1788.5億元人民幣，按年升11%；經調整盈利料錄624.3億元人民幣，按年升9%。騰訊放榜後，可見其次季純利及收入皆勝市場預期。


　　另據內媒報道，微信「分付」近日悄悄上線了「借款」功能，該功能處於灰度測試。對此，騰訊相關人士表示，分付是騰訊在灰度測試的消費信貸產品，用戶能夠通過分付額度享受消費借款服務。目前分付正在小範圍試行借款服務升級，用戶可憑歷史大額交易記錄，借款至銀行卡用於微信支付外的消費用途，滿足用戶不同場景的需求。

 

京東受累外賣大戰每股盈利料暴減　關鍵看能否提供更樂觀指引


　　京東則於明日(14日)公布第二季度財報，業績表現預計比騰訊更引人關注，因期內京東殺入外賣平台業務，與美團及阿里巴巴旗下餓了麼爭個你死我活，廣聘外賣員加上瘋狂補貼，勢必影響盈利表現。大行預計京東每股盈利大幅低於去年同期且下跌約六成，不過預期管理層可能會強調物流效率、補貼政策等仍具成果的策略舉措，不過關鍵在於京東能否超越這些保守預期，為後續季度提供更為樂觀的指引。

 

　　另外，京東及佳寶昨日預告將於周六(16日)舉行媒體發布會，以見證雙方合作，佳寶創始人兼總經理林曉毅亦會出席。較早前，京東據報以約40億元收購本地「平民超市」佳寶七成股權，打入本港街市市場。當時已有市場消息指，雙方將於8月達成合作及公布有關細節。

 

傳中國當局約談騰訊等企業　要求解釋買英偉達H20芯片原因

 

　　值得一提，據《路透》引述知情人士透露，中國政府已約談多家國內企業，包括騰訊和字節跳動，要求解釋其採購英偉達H20芯片的原因，並對信息風險表達了擔憂。最近幾周國家網信辦協同其他機構亦與百度(09888)以及幾家較小的中國科技企業召開了會議。消息來源稱，當局詢問這些公司，既然可以向國內供應商採購，為何還要購買英偉達芯片。其中一位消息人士說，當局還擔心英偉達要求科技公司提交用於美國政府審查的材料，可能包含客戶數據等敏感信息。不過消息人士表示，這些企業未被勒令停止購買H20芯片。

 

　　富瑞發表研報指，中國據悉勸退部分國內企業使用英偉達H20芯片應是一種談判策略，因為若中國展示對H20的大量需求，美國可能會藉此施壓使中國接受這一有利的讓步，因此削弱中國在談判桌上的地位，而且中國需要更多的計算能力，來支持人工智能的爆炸性成長，惟本土芯片供應需要時間來提升。相信中國的主要訴求應是取消晶圓廠設備的出口限制、停止對其他國家施壓要求加入出口限制、取消對眾多中國公司的制裁等。H20芯片正成為中美在關稅問題上的談判籌碼，一旦貿易談判取得進展，中國對H20芯片的安全擔憂可能會逐漸消退。

 

溫鋼城：若大市再升料輪到科技股　騰訊短期料見600元

 

騰訊音樂 | 次季多賺43%勝預期，大行紛升目標股價飆一成半，仲有上升空間？

（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，如果預期大市會再升，科技股一定可以追入，其中騰訊、快手(01024)等都可吼，京東則較複雜，因集團近期動作較多，令人懷疑是否已處理好，其實收購一間公司不是換了個招牌就可以，還有很多東西要整合，京東既在外國進行收購，又於香港收購佳寶超市，在香港又突然多了個快遞服務，搶了順豐很多生意，故對京東看法較中性。騰訊系的公司包括快手及騰訊音樂(01698)料會升得較快，騰訊管理層也不會如京東有那麼多搞作鬥內捲。另值得一提，一些二三線科技股可能會開始升得較快，包括嗶哩嗶哩(09626)及還未起步的微盟(02013)等。事實上，近期已見板塊輪動，其他板塊既然都已升了上去，無理由有些板塊完全不動，相信有機會輪到科技股。

 

　　溫鋼城續指，騰訊及阿里等都可分注買入，但不要一次過太重注；恒指短期應可突破25873點，但阿里相比之下走勢較弱，騰訊則已突破這一浪牛市高位，正向600元邁進，故會先揀騰訊，甚至先揀一些還未起步的科技股，騰訊短期起碼可升至600元，阿里先上望128元。京東近期則於一條下降通道走，今日升至下降通道頂，若想買可待其回至下降通道底121元，短期先看128元。而美團在外賣業務被京東及阿里左右夾擊下，股價未必升得太多，升至50天線以上可能都要沽出，上面可以130元為目標，下面猶如京東有一平台位，約處於118元。

 

　　科技股今日普遍上升，騰訊升4.74%收報586元，阿里升6.09%報123.7元，京東升3.83%報127.4元，美團升4.1%報124.3元，快手升4.68%報74.95元，網易(09999)升5.38%報215.4元，百度升4.14%報88.15元，小米(01810)升3%報53.25元，嗶哩嗶哩升7.39%報189元，微盟升6.03%報2.46元。

 

美減息預期升溫港股飆逾600點，騰訊季績勝預期，科技股可繼續追落後？

 

美減息預期升溫港股飆逾600點，騰訊季績勝預期，科技股可繼續追落後？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉　整理：李崇偉

 

