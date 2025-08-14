  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

美減息預期升溫兼特朗普政策激勵，比特幣再創新高，相關ETF可吸？以太幣也可吼？

14/08/2025

　　美國7月通脹大致受控，加上華府官員不斷施壓，要求聯儲局下月大手減息，環球股市牛氣沖天，美股方面，道指昨日(13日)再升逾1%，標指及納指再創收市新高。比特幣(Bitcoin，BTC)更受特朗普政府放寬加密資產投資，以及機構持續買入帶動，今早(14日)一度突破12.4萬美元，升越7月中創下的歷史高位12.32萬美元，第二大加密貨幣以太幣(Ethereum，ETH)也高見4787美元，創下2021年底以來最高水平。有分析師料比特幣可進一步升至15萬美元，今日在港上市的比特幣ETF曾全線升約4%，或仍可部署吸納。有機構更看好以太幣，相關ETF亦全線上升，看來也可吼。

 

美減息預期升溫兼特朗普政策激勵，比特幣再創新高相關ETF可吸？以太幣ETF也可吼？

（AP圖片）

 

特朗普允許退休金帳戶投資加密貨幣　Strategy等公司囤積比特幣

 

　　比特幣持續上升，一來受惠於美國總統特朗普政府為加密資產營造的有利立法環境。特朗普於上周才簽署行政命令，允許私募基金、房地產、加密貨幣以及其他另類資產納入401(K)退休帳戶。401(K)為美國國民的退休福利計劃，容許員工將稅前收入存入帳戶進行投資，截至2025年首季其總資產規模達到8.9萬億美元。事實上，美國今年在加密貨幣監管方面取得多項進展，包括通過穩定幣法規，以及美國證券監管機構改革法規以適應此類資產。

 

　　而比特幣及美股齊造好，其同步走勢凸顯投機性市場與主流股市在同一樂觀情緒推動下並肩。此前公布通脹數據符預期，加強市場對於美國聯儲局9月減息的押注。金融環境的放鬆，將鼓勵資金流向波動性更高的加密貨幣。另外，Strategy等公司「囤積比特幣」的策略日益流行，這一企業策略近期也蔓延到以太幣等其他加密貨幣，帶動數字資產整體上升。據CoinMarketCap數據，加密貨幣行業的整體市值已從去年11月的2.5萬億美元，升至逾4.18萬億美元。

 

　　值得一提，加密貨幣交易所Bullish(US.BLSH)於紐約證券交易所首次公開募股(IPO)上市，成功籌集約11億美元，市場反應熱烈，昨日收市升83%，報68美元。自2021年成立以來，截至今年3月底，Bullish平台累計交易量已超過1.25萬億美元。此次IPO亦標誌著監管環境逐漸明朗及機構對加密資產信心回升，吸引包括BlackRock和ARK Investment Management在內的重量級機構投資者興趣，合計認購額度達2億美元。

 

分析師：比特幣若持續突破12.5萬美元　或推升至15萬美元


　　IG市場分析師Tony Sycamore表示，比特幣上升源於聯儲局減息的確定性不斷增強、機構持續買入，以及特朗普政府放寬加密資產投資的舉措。

 

　　Tony Sycamore指，如果比特幣能持續突破12.5萬美元大關，可能會進一步推升至15萬美元。在美國總統特朗普重返白宮後，加密貨幣產業迎來期待已久的監管勝利，今年以來比特幣已上漲近32%。特朗普自稱「加密貨幣總統」，他的家人在過去一年也多次涉足該領域。

 

多間公司把以太幣納入儲備資產　Fundstrat：料今年底見1.5萬美元


　　與此同時，以市值計全球第二大的加密幣以太幣亦逼近歷史高位。以太幣昨日一度躍升約6%，高見每枚逾4700美元，距2021年高位僅一步之遙。多間公司近來把以太幣納入儲備資產，以此涉足去中心化金融及數碼資產(如穩定幣)背後的技術基建。本周以太坊庫存管理公司Bitmine Immersion Technologies(BMNR)宣布，計劃再度發行價值最多200億美元的股票，以增加其加密資產持倉。Fundstrat研究主管、也是Bitmine的董事長Tom Lee指，相信以太坊是未來10至15年最大的宏觀交易，華爾街大多數加密項目與穩定幣均建立在以太坊基建之上。


　　自上月美國國會通過《GENIUS法案》，為穩定幣行業設置監管的法律框架後，以太幣累升逾50%。此外，美國證券交易委員會近日公布「Project Crypto」計劃，旨在自我革新，並為數碼資產行業建立清晰規則，亦進一步推動了以太幣的升勢。Fundstrat預期，ETH今年底可以上望1.5萬美元。


李星宇：比特幣12萬美元可吸上望16萬　以太幣企穩4100美元可長揸

 

美減息預期升溫兼特朗普政策激勵，比特幣再創新高，相關ETF可吸？以太幣也可吼？

華夏基金（香港）國際業務副總裁李星宇（右）（開市Good Morning截圖）

 

　　華夏基金(香港)國際業務副總裁李星宇於今日《開市Good Morning》節目指，比特幣可以16萬美元為目標價，要留意一個催化劑，就是增量資金，看究竟有多少資金買比特幣。其實，現時不單止很多國家慢慢用比特幣作為儲備，很多企業也囤積比特幣，例如最近有報道指哈佛某基金有0.5%持倉買了比特幣，金額比黃金多。而比特幣價格最近橫行，營造了一個很穩定的上升軌，若突然飆升反而不健康。比特幣作為類似黃金的儲備角色，資金正不停慢慢累積，投資者也可於12萬美元積存比特幣，待其升至15萬美元或以上才考慮沽出。

 

　　至於以太幣，李星宇指，其催化劑更多元化，首先在穩定幣應用上，以太坊作為全球最大的區塊鏈也會推動以太幣價格，但最主要推升以太幣原因其實是它升穿了4100美元後，已達到5000億美元市值要求(第三大數字貨幣Solana市值也只有2300億美元)，美國很多養老金會考慮將其納入投資範圍。比特幣此前之所以由6萬美元升至12萬美元，就是因當中有很多養老金企業及政府的資金配置比特幣，現時基本上同一劇本用於以太幣身上。之前因有很多區塊鏈，有很多人用以太幣，令其價格上升，現時當價格升至一定規模，就會有大筆傳統資金去買以太幣，以太幣最近才會有那麼大升幅，而且最近3日在美國有超過10億美元流入以太幣，令其價格不斷攀升。

 

　　李星宇續指，若持有以太幣，現時還未到食胡時間，因現時才剛開始談及會否讓國家儲備或養老金去買以太幣。其實，幣圈中有很多不同的技術分析模型，以太幣一旦升穿6000美元，會被定義為超買水平，故可待其升至6000美元才作部署。若以太幣企穩4100美元，華夏以太幣(03046)可長期持有。至於比特幣和以太幣的持倉，雖然以太幣最近升了很多，仍建議七成持有比特幣即華夏比特幣(03042)，三成持有以太幣，這是最穩陣的投資策略。

 

　　比特幣ETF今日造好，華夏比特幣升1.75%收報15.08元，FA南方比特幣(03066)升2.13%報41.26元，FA三星比特幣(03135)升2.52%報41.5元，博時比特幣(03008)升1.77%報9.465元，嘉實比特幣(03439)升1.75%報15.09元。以太幣ETF亦上升，華夏以太幣升2.06%報11.42元，FA南方以太幣(03068)升2.56%報22.46元，嘉實以太幣(03179)升1.41%報11.49元，博時以太幣(03009)升2.97%報3.676元。

 

美減息預期升溫兼特朗普政策激勵，比特幣再創新高相關ETF可吸？以太幣ETF也可吼？

 

美減息預期升溫兼特朗普政策激勵，比特幣再創新高相關ETF可吸？以太幣ETF也可吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


其他比特幣相關新聞：
【比特幣】加密貨幣交易所Bullish首日上市升83%
【比特幣】加密資產狂歡，比特幣突破12.35萬美元創歷史新高

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02225

今海醫療科技

1.800

異動股

02565

派格生物醫藥－Ｂ

24.160

異動股

08547

PACIFIC LEGEND

0.295

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,750.57
    -171.70 (-0.382%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,451.77
    -14.81 (-0.229%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,698.51
    -14.63 (-0.067%)
精選預託證券 More
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.510
變動率︰-1.909%
較港股︰-0.66%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌93.873
變動率︰-2.044%
較港股︰-3.42%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌584.316
變動率︰-3.256%
較港股︰-0.96%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.582
變動率︰-4.545%
較港股︰-9.34%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌33.040
變動率︰-2.594%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌23.615
變動率︰-3.098%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌122.660
變動率︰-3.311%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌130.325
變動率︰-3.392%
精選美股 More
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌145.570
變動率︰-3.012%
M
Macy's
按盤價(USD)︰跌12.796
變動率︰-3.134%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌11.875
變動率︰-3.298%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌25.985
變動率︰-3.366%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/08/2025 10:02 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/08/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/08/2025 10:02 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02225 今海醫療科技
  • 1.800
  • 02565 派格生物醫藥－Ｂ
  • 24.160
  • 08547 PACIFIC LEGEND
  • 0.295
  • 08060 國聯通信
  • 0.120
  • 00924 坤集團
  • 0.340
股份推介
  • 00636 KLN
  • 8.880
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 15.260
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.020
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 106.400
  • 目標︰$125.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 79.550
  • 目標︰$83.50
人氣股
  • 02269 藥明生物
  • 30.820
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 121.800
  • 00883 中國海洋石油
  • 18.990
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.200
報章貼士
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.910
  • 目標︰--
  • 00762 中國聯通
  • 10.270
  • 目標︰$12.00
  • 01729 匯聚科技
  • 12.250
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

14/08/2025 17:22  《盤後部署》騰訊登6後回吐拖跌恒指百點，中國儒意收購前景看俏

14/08/2025 16:32  【長和業績】長和(1)中期基本盈利升11%，息增至0.71元

14/08/2025 18:47  【長和業績】長和：港口交易邀內地主要投資者討論，料年內難完成

14/08/2025 16:32  【長實業績】長實中期純利跌26.7%至63億元，息維持39仙

14/08/2025 17:35  京東第二季經調整純利跌49%，新業務經營損失148億人幣

14/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒３４億元，買國壽沽騰訊

14/08/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】多間大行料騰訊登７００元關，績後長建獲升目標

14/08/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８４８２，一年拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

長實半年少賺27%派息持平，馬勵志︰如項目回報吸引有興趣增加在港投資新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

長和半年基本溢利升11%增派息，港口交易邀內地主要投資者討論，料年內難完成新文章
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從豫卦看黑雨對香港經濟的啟示：黑雨敲警號？應如何應對？（有片） 新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜金管局再接錢逾33億元！騰訊、聯想績後表現分化 有何部署？前瞻網易業績
人氣文章

FOCUS

恒大退市 | FOCUS | 從恒大、華南城，看國資救市困局
人氣文章

Foodie What’s On

美食優惠︱大家樂茶市$22雞翼+炸雞髀、鴻福堂涼茶或龜苓膏買一送一，MOS Burger限定+$10升級薯條/沙律
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

本季最燒新手袋：Dior D-Motion、Prada Explore、Miu Miu Pocket，還有平替菜籃子Polo Play！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

《電影多啦A夢：大雄之繪畫世界物語》：大雄筆下的塗鴉，是對多啦A夢的愛
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

是長情還是恐怖情人？苦苦糾纏前度，或許是為愛執迷的自我感動
健康好人生 Health Channel
人氣文章
59歲梁榮忠白髮染黑秒變年輕，雙碩士為興趣轉型做YouTuber
人氣文章
胃脹腹瀉醫極唔好？功能性腸胃病，照顧者與上班族最痛 醫生拆解治療方法【分享自我照顧四大貼士】
人氣文章
自製走肉點心系列二：芫荽雙菇腸粉
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2025 22:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/08/2025
長實半年少賺27%派息持平，馬勵志︰如項目回報吸引有興趣增加在港投資
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處