美減息預期升溫兼特朗普政策激勵，比特幣再創新高，相關ETF可吸？以太幣也可吼？

美國7月通脹大致受控，加上華府官員不斷施壓，要求聯儲局下月大手減息，環球股市牛氣沖天，美股方面，道指昨日(13日)再升逾1%，標指及納指再創收市新高。比特幣(Bitcoin，BTC)更受特朗普政府放寬加密資產投資，以及機構持續買入帶動，今早(14日)一度突破12.4萬美元，升越7月中創下的歷史高位12.32萬美元，第二大加密貨幣以太幣(Ethereum，ETH)也高見4787美元，創下2021年底以來最高水平。有分析師料比特幣可進一步升至15萬美元，今日在港上市的比特幣ETF曾全線升約4%，或仍可部署吸納。有機構更看好以太幣，相關ETF亦全線上升，看來也可吼。

特朗普允許退休金帳戶投資加密貨幣 Strategy等公司囤積比特幣

比特幣持續上升，一來受惠於美國總統特朗普政府為加密資產營造的有利立法環境。特朗普於上周才簽署行政命令，允許私募基金、房地產、加密貨幣以及其他另類資產納入401(K)退休帳戶。401(K)為美國國民的退休福利計劃，容許員工將稅前收入存入帳戶進行投資，截至2025年首季其總資產規模達到8.9萬億美元。事實上，美國今年在加密貨幣監管方面取得多項進展，包括通過穩定幣法規，以及美國證券監管機構改革法規以適應此類資產。

而比特幣及美股齊造好，其同步走勢凸顯投機性市場與主流股市在同一樂觀情緒推動下並肩。此前公布通脹數據符預期，加強市場對於美國聯儲局9月減息的押注。金融環境的放鬆，將鼓勵資金流向波動性更高的加密貨幣。另外，Strategy等公司「囤積比特幣」的策略日益流行，這一企業策略近期也蔓延到以太幣等其他加密貨幣，帶動數字資產整體上升。據CoinMarketCap數據，加密貨幣行業的整體市值已從去年11月的2.5萬億美元，升至逾4.18萬億美元。

值得一提，加密貨幣交易所Bullish(US.BLSH)於紐約證券交易所首次公開募股(IPO)上市，成功籌集約11億美元，市場反應熱烈，昨日收市升83%，報68美元。自2021年成立以來，截至今年3月底，Bullish平台累計交易量已超過1.25萬億美元。此次IPO亦標誌著監管環境逐漸明朗及機構對加密資產信心回升，吸引包括BlackRock和ARK Investment Management在內的重量級機構投資者興趣，合計認購額度達2億美元。

分析師：比特幣若持續突破12.5萬美元 或推升至15萬美元



IG市場分析師Tony Sycamore表示，比特幣上升源於聯儲局減息的確定性不斷增強、機構持續買入，以及特朗普政府放寬加密資產投資的舉措。

Tony Sycamore指，如果比特幣能持續突破12.5萬美元大關，可能會進一步推升至15萬美元。在美國總統特朗普重返白宮後，加密貨幣產業迎來期待已久的監管勝利，今年以來比特幣已上漲近32%。特朗普自稱「加密貨幣總統」，他的家人在過去一年也多次涉足該領域。

多間公司把以太幣納入儲備資產 Fundstrat：料今年底見1.5萬美元



與此同時，以市值計全球第二大的加密幣以太幣亦逼近歷史高位。以太幣昨日一度躍升約6%，高見每枚逾4700美元，距2021年高位僅一步之遙。多間公司近來把以太幣納入儲備資產，以此涉足去中心化金融及數碼資產(如穩定幣)背後的技術基建。本周以太坊庫存管理公司Bitmine Immersion Technologies(BMNR)宣布，計劃再度發行價值最多200億美元的股票，以增加其加密資產持倉。Fundstrat研究主管、也是Bitmine的董事長Tom Lee指，相信以太坊是未來10至15年最大的宏觀交易，華爾街大多數加密項目與穩定幣均建立在以太坊基建之上。



自上月美國國會通過《GENIUS法案》，為穩定幣行業設置監管的法律框架後，以太幣累升逾50%。此外，美國證券交易委員會近日公布「Project Crypto」計劃，旨在自我革新，並為數碼資產行業建立清晰規則，亦進一步推動了以太幣的升勢。Fundstrat預期，ETH今年底可以上望1.5萬美元。



李星宇：比特幣12萬美元可吸上望16萬 以太幣企穩4100美元可長揸

華夏基金(香港)國際業務副總裁李星宇於今日《開市Good Morning》節目指，比特幣可以16萬美元為目標價，要留意一個催化劑，就是增量資金，看究竟有多少資金買比特幣。其實，現時不單止很多國家慢慢用比特幣作為儲備，很多企業也囤積比特幣，例如最近有報道指哈佛某基金有0.5%持倉買了比特幣，金額比黃金多。而比特幣價格最近橫行，營造了一個很穩定的上升軌，若突然飆升反而不健康。比特幣作為類似黃金的儲備角色，資金正不停慢慢累積，投資者也可於12萬美元積存比特幣，待其升至15萬美元或以上才考慮沽出。

至於以太幣，李星宇指，其催化劑更多元化，首先在穩定幣應用上，以太坊作為全球最大的區塊鏈也會推動以太幣價格，但最主要推升以太幣原因其實是它升穿了4100美元後，已達到5000億美元市值要求(第三大數字貨幣Solana市值也只有2300億美元)，美國很多養老金會考慮將其納入投資範圍。比特幣此前之所以由6萬美元升至12萬美元，就是因當中有很多養老金企業及政府的資金配置比特幣，現時基本上同一劇本用於以太幣身上。之前因有很多區塊鏈，有很多人用以太幣，令其價格上升，現時當價格升至一定規模，就會有大筆傳統資金去買以太幣，以太幣最近才會有那麼大升幅，而且最近3日在美國有超過10億美元流入以太幣，令其價格不斷攀升。

李星宇續指，若持有以太幣，現時還未到食胡時間，因現時才剛開始談及會否讓國家儲備或養老金去買以太幣。其實，幣圈中有很多不同的技術分析模型，以太幣一旦升穿6000美元，會被定義為超買水平，故可待其升至6000美元才作部署。若以太幣企穩4100美元，華夏以太幣(03046)可長期持有。至於比特幣和以太幣的持倉，雖然以太幣最近升了很多，仍建議七成持有比特幣即華夏比特幣(03042)，三成持有以太幣，這是最穩陣的投資策略。

比特幣ETF今日造好，華夏比特幣升1.75%收報15.08元，FA南方比特幣(03066)升2.13%報41.26元，FA三星比特幣(03135)升2.52%報41.5元，博時比特幣(03008)升1.77%報9.465元，嘉實比特幣(03439)升1.75%報15.09元。以太幣ETF亦上升，華夏以太幣升2.06%報11.42元，FA南方以太幣(03068)升2.56%報22.46元，嘉實以太幣(03179)升1.41%報11.49元，博時以太幣(03009)升2.97%報3.676元。

