  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

生科股部署｜博安生物業務背景分析！

18/08/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事  溫傑

 

 　　立即去片：https://youtu.be/H7DLmD-dVSw

 

 

【你點睇？】新田科技城發展區發現明朝古墓群，有團體倡當局修改規劃，原址保留，你是否贊成？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00917

趣致集團

92.250

異動股

00515

中華銀科技

0.710

異動股

02587

健康之路

9.950

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00917 趣致集團
  • 92.250
  • 00515 中華銀科技
  • 0.710
  • 02587 健康之路
  • 9.950
  • 08547 PACIFIC LEGEND
  • 0.630
  • 02522 一脈陽光
  • 23.300
股份推介
  • 09985 衛龍美味
  • 13.200
  • 目標︰$18.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.580
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 8.690
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 15.350
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.020
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.820
  • 00005 滙豐控股
  • 98.450
  • 00700 騰訊控股
  • 587.000
  • 00388 香港交易所
  • 439.600
報章貼士
  • 00746 理文化工
  • 5.370
  • 目標︰--
  • 00853 微創醫療
  • 14.050
  • 目標︰--
  • 01775 精英匯集團
  • 0.415
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

18/08/2025 12:32  立法會秘書處:7月下旬隨政府向鑫鼎鑫訂水，現已改向屈臣氏採購

18/08/2025 12:17  特步國際中期純利升21.5%至9.1億人幣，息增至18港仙

18/08/2025 13:44  【俄烏開戰】特朗普將於本港時間周二凌晨1時許，會晤澤連斯基

18/08/2025 12:45  《午市前瞻》港股要突破北水與外資缺一不可，賭股首選銀娛美高梅

18/08/2025 12:06  恒指半日升156點報25426，京東健康升7%，康師傅跌3%

18/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近３５９億元，買盈富基金

18/08/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】高盛、富瑞升宏橋目標逾五成，星展上調長實目標價

18/08/2025 11:40  《財資快訊》美電跌報７﹒８２６３，一周拆息較上日升５０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

李家超:至今收逾6900份意見，按年增約一成新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

教育局︰成立突擊巡查小組巡查借殼辦學高風險學校新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

華虹擬股份加現金購華力微控股權，股價曾急插一成可趁機吸？其他晶片股可吼嗎？新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

廉署拘2男3女 涉詐騙長者「社區券」津貼 主腦為私營機構註冊護士及註冊職業治療師
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門祐漢街市熟食中心尋貼地美食：人氣菠蘿豬扒包、煎椰菜餃子
人氣文章

財識兼收．止凡

麥當勞因何賣舖？
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳新派創意餐廳！潮汕甜橄欖雪糕、鯛魚湯凍布列塔尼藍龍蝦、黑虎蝦膠熟成鴨，北上尋味之旅
人氣文章

Beauty

新一代的暗瘡殺手是它？The Ordinary 新品 Sulfur 10%： 以硫抗痘，是看不見的暗瘡貼？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

看劉俊謙，看盛唐衰亡二三事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
山今老人解構奇經八脈！和十二經絡有甚麼關係？任督二脈真的可以打通？多按兩大穴位，調節氣血兼養生
人氣文章
腸癌 │ 51歲單親好爸爸抗癌2年生活拮据，分享千萬彩票無私計劃感動網民
人氣文章
抗癌｜尹志強15年前鼻咽癌逝世，好友揭示抗癌8年苦況，向米雪致敬為醫藥費奔波：痛苦絕不少於尹佬
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2025 16:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2025 16:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/08/2025 16:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞18/08/2025
李家超:至今收逾6900份意見，按年增約一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處