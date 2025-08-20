  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

開市Go | 美加鋼鋁關稅，英偉達擬華開發新晶片，蘋果印度擴產

20/08/2025

要聞盤點

 

1、美股周二（19日）收市各有升跌，道指一度升至45207.39點，創下盤中新高，但在科技板塊走弱拖累下最終僅輕微上升。納指受半導體與軟件股急挫打擊，跌逾1%，標普500指數亦同步回落。道指收市升10.45點，或0.02%，報44922.27點；標普500指數跌37.78點，或0.59%，報6411.37點；納指跌314.82點，或1.46%，報21314.95點。中國金龍指數跌79點。日經期貨截至上午7時55分跌50點。

 

2、美國商務部宣布即日起將407種含鋼鐵與鋁成分的衍生產品，納入鋼鋁關稅清單，關稅稅率提升至50%。此次新增產品涵蓋風力渦輪機及其零件、移動起重機、推土機及其他重型設備，鐵路車輛、家具、壓縮機等多個類別。

 

3、美國財政部長貝森特據悉正積極牽頭尋覓聯儲局主席鮑威爾的繼任者。根據CNBC專訪，他將於今年9月1日勞動節前後會見包括前任聯儲局主席葉倫在內的約11名候選人，並開始縮窄候選名單，預計不久後向美國總統特朗普提交推薦名單。

 

4、軟銀集團與英特爾(US.INTC)聯合宣布，軟銀將以20億美元價格注資英特爾，收購普通股，按每股23美元價格計算。

 

5、工業和信息化部、中央社會工作部、國家發展改革委、國務院國資委、市場監管總局、國家能源局於8月19日共同召開光伏產業座談會，旨在貫徹落實黨中央、國務院決策部署，進一步規範光伏產業競爭秩序。工業和信息化部黨組書記、部長李樂成出席會議並發表講話，副部長熊繼軍主持會議。與會單位包括相關光伏製造企業、發電企業、中國光伏行業協會，以及有關地方工業和信息化主管部門負責人。

 

6、據內地媒體報導，8月以來，多家商業銀行發布公告，嚴禁信用卡資金用於炒股等投資理財行為。例如，渭濱農商銀行、華夏銀行等明確規定，信用卡不得用於購買股票、基金、期貨、理財產品等非消費領域，鳳翔農商銀行、子長農商銀行及雲南河口農商銀行等亦於近日發布類似公告。

 

7、由周大福控股戰略入股的盈立證券(uSMART)公布，香港落馬洲港鐵站、西九龍高鐵站分行已正式投入服務，涵蓋陸路出入境和高鐵樞紐客戶群。

 

8、據路透報道，英偉達(US.NVDA)正針對中國市場研發一款基於最新Blackwell架構的新型人工智能晶片，暫名為B30A。該晶片預計在性能上將超越目前英偉達獲准在中國銷售的H20型號。

 

9、富士通宣布與美國大數據及人工智能分析公司Palantir(US.PLTR)日本子公司簽署最新的Palantir人工智能平台授權協議。此平台支持將生成式人工智能技術深度整合至企業業務運營中，協助數字轉型與效率提升。

 

10、蘋果(US.AAPL)宣布其於印度擴大iPhone生產規模，首次實現包括高階Pro款在內的全線iPhone 17機型於當地製造。

 

開市Go | 美加鋼鋁關稅，英偉達擬華開發新晶片，蘋果印度擴產

 

開市Go | 美加鋼鋁關稅，英偉達擬華開發新晶片，蘋果印度擴產

 

開市Go | 美加鋼鋁關稅，英偉達擬華開發新晶片，蘋果印度擴產

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02231

景業名邦集團

0.280

異動股

02882

金至尊集團

1.020

異動股

03893

易緯集團

0.208

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02231 景業名邦集團
  • 0.280
  • 02882 金至尊集團
  • 1.020
  • 03893 易緯集團
  • 0.208
  • 09863 零跑汽車
  • 73.500
  • 02382 舜宇光學科技
  • 82.250
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 8.280
  • 目標︰$9.00
  • 01368 特步國際
  • 6.440
  • 目標︰--
  • 09985 衛龍美味
  • 13.010
  • 目標︰$18.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.630
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 9.310
  • 目標︰$9.30
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 441.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 120.800
  • 00700 騰訊控股
  • 590.500
  • 02628 中國人壽
  • 24.620
報章貼士
  • 00175 吉利汽車
  • 20.060
  • 目標︰$23.50
  • 02628 中國人壽
  • 24.620
  • 目標︰$28.00
  • 00780 同程旅行
  • 21.420
  • 目標︰$23.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/08/2025 17:12  《盤後部署》港股觀望料受業績氣氛波動，B站持續扭虧績前值博

20/08/2025 17:36  港交所陳翊庭:目前正在排隊申請IPO企業接近230家

20/08/2025 17:14  百度(9888)第二季經調整盈利跌35%勝預期，收入跌4%

20/08/2025 17:41  恒地(12)中期純利跌8.4%至29.1億元，派息50仙

20/08/2025 12:01  港交所(388)中期純利升39%至85.2億元，息增至6元

20/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１４７億元，買騰訊沽盈富基金

20/08/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】摩通升港交所至超配料見啡底，多行削小米目標

20/08/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８１１２，一周拆息較上日飆至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所陳翊庭：目前正在排隊申請IPO企業接近230家新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指再創十年高，8月LPR不變，九三閱兵70分鐘新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【得獎名單】【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)
人氣文章

Foodie What’s On

中秋月餅2025︱望月聯乘研香黑芝麻流心腰果月餅，我係小忌廉+罐頭豬LULU禮盒登場，流心奶茶月餅與早鳥優惠
人氣文章

政政經經．石鏡泉

沙特沽美股
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

書中自有黄金屋：《香港旅步記》到《Hong Kong》，異鄉人筆下的香港
人氣文章

Art & Living

8月劇場地圖：小說改編《擠迫的愛情與生活》、男演員獨腳戲《冚家拆》、《破地獄》韓國篇
人氣文章

Art & Living

展覽「莫臥兒王朝瑰寶」：跨越時空的藝術對話，一窺「泰姬陵」時代美學
健康好人生 Health Channel
人氣文章
陳敏兒：人生有很多苦痛的經歷，但我不甘心去白受這些苦，要從中「獲利」，去學習，令苦變得有價值，再跟其他人分享新文章
人氣文章
眼睛問題 │ 韓國27歲補習名師李陶眼角膜嚴重受損，恐失明與身心巨大壓力
人氣文章
減壓養生素湯推薦：栗子百合核桃腰果湯，調理脾虛濕困與睡眠問題新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/08/2025 20:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/08/2025
港交所陳翊庭：目前正在排隊申請IPO企業接近230家
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰

20/08/2025 18:31

大國博弈

穩定幣，搵？定弊？

20/08/2025 10:05

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處