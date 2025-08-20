開市Go | 美加鋼鋁關稅，英偉達擬華開發新晶片，蘋果印度擴產

要聞盤點

1、美股周二（19日）收市各有升跌，道指一度升至45207.39點，創下盤中新高，但在科技板塊走弱拖累下最終僅輕微上升。納指受半導體與軟件股急挫打擊，跌逾1%，標普500指數亦同步回落。道指收市升10.45點，或0.02%，報44922.27點；標普500指數跌37.78點，或0.59%，報6411.37點；納指跌314.82點，或1.46%，報21314.95點。中國金龍指數跌79點。日經期貨截至上午7時55分跌50點。

2、美國商務部宣布即日起將407種含鋼鐵與鋁成分的衍生產品，納入鋼鋁關稅清單，關稅稅率提升至50%。此次新增產品涵蓋風力渦輪機及其零件、移動起重機、推土機及其他重型設備，鐵路車輛、家具、壓縮機等多個類別。

3、美國財政部長貝森特據悉正積極牽頭尋覓聯儲局主席鮑威爾的繼任者。根據CNBC專訪，他將於今年9月1日勞動節前後會見包括前任聯儲局主席葉倫在內的約11名候選人，並開始縮窄候選名單，預計不久後向美國總統特朗普提交推薦名單。

4、軟銀集團與英特爾(US.INTC)聯合宣布，軟銀將以20億美元價格注資英特爾，收購普通股，按每股23美元價格計算。

5、工業和信息化部、中央社會工作部、國家發展改革委、國務院國資委、市場監管總局、國家能源局於8月19日共同召開光伏產業座談會，旨在貫徹落實黨中央、國務院決策部署，進一步規範光伏產業競爭秩序。工業和信息化部黨組書記、部長李樂成出席會議並發表講話，副部長熊繼軍主持會議。與會單位包括相關光伏製造企業、發電企業、中國光伏行業協會，以及有關地方工業和信息化主管部門負責人。

6、據內地媒體報導，8月以來，多家商業銀行發布公告，嚴禁信用卡資金用於炒股等投資理財行為。例如，渭濱農商銀行、華夏銀行等明確規定，信用卡不得用於購買股票、基金、期貨、理財產品等非消費領域，鳳翔農商銀行、子長農商銀行及雲南河口農商銀行等亦於近日發布類似公告。

7、由周大福控股戰略入股的盈立證券(uSMART)公布，香港落馬洲港鐵站、西九龍高鐵站分行已正式投入服務，涵蓋陸路出入境和高鐵樞紐客戶群。

8、據路透報道，英偉達(US.NVDA)正針對中國市場研發一款基於最新Blackwell架構的新型人工智能晶片，暫名為B30A。該晶片預計在性能上將超越目前英偉達獲准在中國銷售的H20型號。

9、富士通宣布與美國大數據及人工智能分析公司Palantir(US.PLTR)日本子公司簽署最新的Palantir人工智能平台授權協議。此平台支持將生成式人工智能技術深度整合至企業業務運營中，協助數字轉型與效率提升。

10、蘋果(US.AAPL)宣布其於印度擴大iPhone生產規模，首次實現包括高階Pro款在內的全線iPhone 17機型於當地製造。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇