煤氣︰計劃投資40億於北都興建管道，今年加價機會很低

煤氣(00003)昨日公布上半年純利29.64億元，按年跌2.5%，收入微升至275.14億元，中期息維持12仙。常務董事黃維義表示，預期今年香港全年售氣量與去年持平，雖然餐飲業用氣受影響，但酒店及旅遊業復甦，啟德體育園開幕後舉辦足球活動及盛事帶動人流，推動民生及工商用氣增長。若下半年氣溫按趨勢下跌1.8度，預料將進一步刺激民用氣需求。

香港業務表現方面，上半年香港公用業務稅後經營利潤增長6%，核心利潤增長4%。黃維義指，去年8月標準煤氣收費上調4.8%後，今年加價機會「很低」，強調將與市民共同面對經濟及關稅挑戰，配合香港發展。集團密切監察成本及工資等經營情況，確保財務穩健。

計劃斥約40億於北都興建640萬公里管道

另外，為配合北部都會區發展，香港業務營運總裁鄭曉光表示，煤氣計劃投資約40億元，興建640萬公里管道，服務150萬人口。項目分20年進行，預計每年投資1至2億元鋪設管網，雖然帶來加價壓力，但不會於今年發生。

名氣家正洽談下一輪融資

集團旗下名氣家完成內地與香港業務整合，市場表現穩健，香港市場佔有率達80%，內地因競爭激烈僅約10%。名氣家上半年完成首輪4500萬美元融資，正洽談下一輪融資，預計將提升保險、家居安全及櫥櫃等銷售，推動業務增長。綠色甲醇業務方面，內蒙古廠房上半年虧損收窄，集團計劃優化該廠房，並與佛山燃氣合作建新廠，預計2027年完成，總產能提升至50萬噸。

怡斯萊或考慮來港上市

集團投資可持續航空燃料公司怡斯萊已發展為綠色獨角獸，首席投資總裁陳英龍透露，怡斯萊已聘請著名顧問公司高層Matti Lievonen為行政總裁，前小米(01810)高層為首席人力資源總監，積極羅致國際人才。雖然怡斯萊已具備各地上市條件，但暫無具體計劃。陳英龍又指，不排除因香港近期市況向好及港交所(00388)推動，怡斯萊或考慮來港上市。

撰文：經濟通採訪組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽