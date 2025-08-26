  • 會員
盤前攻略 | 美股回吐料恒指跟跌 裂口底25300支持不容有失

26/08/2025

　　美股上周五受惠減息預期大升，周一開盤見獲利回吐壓力，三大指數齊跌；道指跌349點或0.77%報45282，納指跌47點或0.22%報21449，標普跌27點或0.43%報6439。

 

（互聯網圖片）

 

　　中概股個別發展；阿里巴巴升1.15%報124.35美元，拼多多績後微升0.87%報118.34美元，京東升0.35%報31.99美元，網易升2.81%報130.30美元，嗶哩嗶哩跌3.04%報23.25美元，理想跌0.25%報24.00美元，小鵬跌2.86%報23.07美元，蔚來跌3.94%報6.09美元，亞盛醫藥挫9.23%報43.48美元。

 

夜期報跌，ADR普遍較港股造價收低

 

　　恒指夜期跌153點報25711。ADR普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低0.64%，折合610.6港元；美團(03690)ADR較港低1.24%，折合120.8港元；友邦(01299)ADR較港股低0.74%，折合74.0港元；滙控(00005)ADR較港股高0.41%，折合101.9港元；小米(01810)ADR較港股低0.75%，折合53.1港元。

 

減息預期升溫料撐港股，惟觀望美團阿里業績

 

　　昨日恒指升高後，全日維持25800上下爭持，雖然最終成功收高於25800之上，但整體反映減息預期上升都未能完全刺激大市突破26000，料短線內恒指仍需整固蓄力，初步以昨日上升裂口底部約25300為整固支持。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25645，跌188點，恒指料跟隨低開逾100點水平。

 

　　雖然短期恒指有整固壓力，但減息預期上升加上美元轉弱，都有利支撐港股。不過要留意業績期尾聲仍有重磅業績將至，如美團(03690)及壓軸公布的阿里巴巴(09988)，都勢必對港股氣氛造成波動。

 

牛友信心大，熊友部署較審慎

 

　　參考恒指牛熊證街貨分布，上日恒指破位創年內新高後，牛熊雙方部署都有迎部署：牛證區在升市下最貼價水平已為25100至25199，距離現貨超過600點，但吸引不少牛友乘勝狙擊，該區上日淨增1269張對應期指張數至1536張，反映牛友現時充滿信心；不過熊證部署方面相對分散，始終升市下博回吐應該小心，最多新增區域為26200至26299，淨增450張對應期指張數至657張，該水平為2021年10月的反彈阻力水平，料有較多資金認為是大市突破26000後的下一關阻力。

 

即時重點新聞

26/08/2025 16:40  《盤後部署》恒指回吐料守10天線，布魯可暴力推升可搭順風車

26/08/2025 18:04  平保中期純利跌8.8%至680.5億人幣，息增至95分人幣

26/08/2025 17:46  農夫山泉中期純利升22.2%至76.2億人幣，不派息

26/08/2025 16:58  中石油(00857)中期純利跌5.4%，息0.22元人幣

26/08/2025 17:00  滙豐因研究報告披露缺失遭證監會譴責並罰款420萬元

26/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１６６億元，買盈富基金沽中芯

26/08/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】中信里昂削美團目標近兩成、升藥明孖寶目標逾兩成

26/08/2025 16:34  《財資快訊》美電跌報７﹒８０２４，一個月拆息較上日升１０基點

