盤前攻略 | 中概股急跌恒指料低開 美團次季績差ADR挫近7%

市場關注周三收市後人工智能晶片業龍頭英偉達公布的業績，美股反覆回升，道指平開後漲最多203點；收市升147點或0.3%，報45565點；納指一度挫0.32%，收市升45點或0.2%，報21590點。標普500指數小幅高收升15點或0.2%，報6481點，創收市新高。

英偉達收市後公布，截至7月27日止第二財季淨利潤264.2億美元，按年及按季分別升59%及41%，經調整每股盈利1.05美元，略高於預期的1.01美元。惟該股股價盤後挫近3%。

反映中國概念股表現的金龍指數急跌2.6%。阿里巴巴跌1.58%，報122.23美元；京東跌3.11%，報30.82美元；百度跌2.83%，報89.86美元；理想跌8.32%，報22.60美元；小鵬跌6.70%，報22.70美元；蔚來跌5.37%，報6.34美元；嗶哩嗶哩跌1.27%，報22.45美元。

夜期低水200點，ADR普遍低走

恒指夜期跌193點，報24997，低水205點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低6.78%，折合108.4港元；長和(00001)ADR較港股低0.91%，折合50.7港元；騰訊(00700)ADR較港股低1.04%，折合592.7港元；小米(01810)ADR較港股低0.71%，折合52.8港元；港交所(00388)ADR較港股低0.31%，折合446.2港元；滙控(00005)ADR較港股高0.49%，折合100.6港元。





A股昨日急挫成隱憂，美團次季績差料拖低大市





有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌231點，報24969，低水232點，預料恒指低開過百點。A股昨日尾段有沽壓，兩市齊齊急挫，上證綜指收跌1.76%，拖累恒指昨日尾段跌幅擴大，預料今日A股走勢仍將牽引港股。此外，重磅股美團(03690)昨日收市後公布業績，第二季經調整溢利淨額14.93億元人民幣，按年跌89%，遠遜預期的98.5億元人民幣。經調整EBITDA 27.82億元人民幣，跌81.5%。隔夜美團ADR比港股昨日收市低6.78%，預料美團今日跟跌，亦將進一步拖低恒指。

