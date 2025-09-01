  • 會員
美股 | 核心通脹升溫拖累市場信心，科技股遭拋售，美股8月最後交易日收跌

01/09/2025

美股 | 核心通脹升溫拖累市場信心，科技股遭拋售，美股8月最後交易日收跌

 

　　儘管美股8月整體錄得升幅，但核心PCE通脹數據升溫，以及關稅政策影響令後市蒙上陰霾。美股上周五（29日）收跌，投資者在周一（1日）美國勞工節長假前先行獲利，科技股遭拋售。

 

　　道指收市跌92.02點，或0.2%，報45544.88點；標普500指數跌41.6點，或0.64%，報6460.26點；納指跌249.61點，或1.15%，報21455.55點。

 

　　三大指數8月整體表現強勁。道指累計上漲3.21%，納指上漲1.58%，標普500指數累升1.91%，連續第四個月錄得漲幅。標普500指數更在當周創下盤中及收市新高。

 

　　英偉達(US.NVDA)股價延續跌勢，收市跌3.4%。分析師認為，儘管業績亮眼，但英偉達對下季度的業績指引未能完全滿足市場的高預期，加上中國市場H20產品營收下降40億美元的影響，令投資者對其未來增長前景存有疑慮。

 

戴爾科技(US.DELL)收市大跌8.9%，公司季績展望疲軟，反映科技硬件行業面臨挑戰。蘋果(US.AAPL)跌0.2%，谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)升0.6%，特斯拉(US.TSLA)下跌3.5%。

 

PCE增加關稅推高通脹憂慮

 

　　市場重點關注美國7月個人消費支出物價指數(PCE)數據。數據顯示，整體PCE按年升幅維持在2.6%，符合預期；但剔除食品及能源價格後的核心PCE按年升幅升至2.9%，較6月份的2.8%有所上升，創2月以來新高。

 

　　數據雖然支撐市場對聯儲局9月減息的預期，但同時加深了關稅政策可能推升物價的憂慮。約63%的消費者預計未來一年失業率會上升，反映出對經濟前景的擔憂。

 

　　密歇根大學消費者信心指數8月終值降至58.2，創三個月新低，消費者預計未來一年通脹率為4.8%，高於上月的4.5%。數據反映消費者對價格壓力和經濟前景的持續擔憂。

 

美匯走勢反覆

 

　　美匯指數走勢反覆，早段曾升穿98水平，最高觸及98.13，但隨後回落至97.69水平，日內報97.77，下跌約0.12%。美元兌日圓匯價全日走勢反覆，早段曾見升值，但隨後偏軟，報147.02，微升0.06%。歐元兌美元匯價在1.16水平徘徊，日內報1.1696，微升0.1%。

 

　　現貨黃金價格日內表現強勁，盤中站上每盎司3440美元，日內漲幅約0.77%。紐約期金升至每盎司3510美元，日內漲幅達1%。

 

　　國際原油市場呈下跌趨勢。市場情緒在俄羅斯供應不確紐約期油及布蘭特期油兩大原油期貨指標均有所下滑。紐約期油價格跌至每桶約63.98美元，下跌0.9%。布蘭特期油價格報每桶67.41美元，下跌0.8%。

撰文：經濟通市場國金組

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/09/2025 00:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
