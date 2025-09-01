港股 | 午市前瞻 | 阿里大發神威助恒指挑戰26400 抗內捲表現勝預期料再戰年內高位

上周五(8月29日)美股多隻AI及晶片相關股份公布財報，戴爾(US.DELL)及邁威爾(US.MRVL)等都有差過市場預期部分，拖累同業股份表現。日股今早領亞洲外圍下跌，惟港股則受惠阿里巴巴(09988)首季業績勝預期兼研發AI晶片進度消息刺激，恒生高開後持續向好，一度漲逾五百點，指數半日報25520，升442點或1.8%，主板成交近2350億元。恒生中國企業指數報9085，升138點或1.5%。恒生科技指數報5775，升100點或1.8%。

陳政深：恒指上望26400，除非聯儲局口風轉鷹

阿里巴巴(09988)公布財年首季業績有驚喜，為業績期圓滿作結，上周五ADS已大升超過13%，今早港股開市阿里更以競價上限高開15%，開市後升幅更一度擴大至18%，高見137.5。大市受惠阿里氣氛拉動造好，恒指上半日一度抽升超過500點。在業績期過以及減息預期下，艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，現時大市負面因素不多，預計突破心理關口26000指日可待，上望26400技術阻力水平，為2021年中的反彈阻力水平。他預期，短線除非美國聯儲局出現偏鷹口吻，否則大市都會維持反覆上揚走勢。

阿里績遜預期但抗內捲能力勝預期，股價強勢上試年內高位

重磅阿里季績良好，為大市撥開雲霧見青天，但回顧阿里業績其實並非全然造好，首季經調整淨利跌18%至335.1億人幣差過預期，收入增2%至2476.5億人幣同樣差過市場預期。不過分部表現較佳，包含餓了麼在內的「中國電商集團」分部業務收入按年增10%至1400.72億人幣，業績解釋相關收入主要由於由淘寶閃購訂單量增長所帶動，意味在閃購的強勁增長下，即使餓了麼併入同一分部下亦能消化外賣大戰所帶來的影響。

雖然期內阿里利潤及收入都差過預期，但陳政深指市場對業績解讀正面，尤其市場最為擔心阿里在電商內捲以及外賣大戰期間會對利潤有所蠶食，但今次「中國電商集團」分部業務部分仍錄得收入按年上升，反映集團成功抵禦競爭所帶來的影響，尤其美團前車可鑒下娛變相阿里更令市場喜出望外，帶動今日股價強勁升勢。他預期，阿里股價初步可以3月高位約144元為阻力目標。

績後市傳阿里正測試一款新AI晶片，以期在內地能與英偉達或AMD一較高下。陳政深坦言英偉達晶片技術地位難以撼動，即使阿里如報道所述正在研發晶片，也難以超越英偉達技術水平。他又指現時消息尚有待確認，認為任何技術消息都有待官方公布確認才可信以為真。

阿里巴巴股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

