  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 阿里大發神威助恒指挑戰26400 抗內捲表現勝預期料再戰年內高位

01/09/2025

　　上周五(8月29日)美股多隻AI及晶片相關股份公布財報，戴爾(US.DELL)及邁威爾(US.MRVL)等都有差過市場預期部分，拖累同業股份表現。日股今早領亞洲外圍下跌，惟港股則受惠阿里巴巴(09988)首季業績勝預期兼研發AI晶片進度消息刺激，恒生高開後持續向好，一度漲逾五百點，指數半日報25520，升442點或1.8%，主板成交近2350億元。恒生中國企業指數報9085，升138點或1.5%。恒生科技指數報5775，升100點或1.8%。

 

港股 | 午市前瞻 |

(官方圖片)

 

陳政深：恒指上望26400，除非聯儲局口風轉鷹

 

　　阿里巴巴(09988)公布財年首季業績有驚喜，為業績期圓滿作結，上周五ADS已大升超過13%，今早港股開市阿里更以競價上限高開15%，開市後升幅更一度擴大至18%，高見137.5。大市受惠阿里氣氛拉動造好，恒指上半日一度抽升超過500點。在業績期過以及減息預期下，艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，現時大市負面因素不多，預計突破心理關口26000指日可待，上望26400技術阻力水平，為2021年中的反彈阻力水平。他預期，短線除非美國聯儲局出現偏鷹口吻，否則大市都會維持反覆上揚走勢。

 

阿里績遜預期但抗內捲能力勝預期，股價強勢上試年內高位

 

　　重磅阿里季績良好，為大市撥開雲霧見青天，但回顧阿里業績其實並非全然造好，首季經調整淨利跌18%至335.1億人幣差過預期，收入增2%至2476.5億人幣同樣差過市場預期。不過分部表現較佳，包含餓了麼在內的「中國電商集團」分部業務收入按年增10%至1400.72億人幣，業績解釋相關收入主要由於由淘寶閃購訂單量增長所帶動，意味在閃購的強勁增長下，即使餓了麼併入同一分部下亦能消化外賣大戰所帶來的影響。

 

　　雖然期內阿里利潤及收入都差過預期，但陳政深指市場對業績解讀正面，尤其市場最為擔心阿里在電商內捲以及外賣大戰期間會對利潤有所蠶食，但今次「中國電商集團」分部業務部分仍錄得收入按年上升，反映集團成功抵禦競爭所帶來的影響，尤其美團前車可鑒下娛變相阿里更令市場喜出望外，帶動今日股價強勁升勢。他預期，阿里股價初步可以3月高位約144元為阻力目標。

 

　　績後市傳阿里正測試一款新AI晶片，以期在內地能與英偉達或AMD一較高下。陳政深坦言英偉達晶片技術地位難以撼動，即使阿里如報道所述正在研發晶片，也難以超越英偉達技術水平。他又指現時消息尚有待確認，認為任何技術消息都有待官方公布確認才可信以為真。

 

港股 | 午市前瞻 | 阿里大發神威助恒指挑戰26400 抗內捲表現勝預期料再戰年內高位

阿里巴巴股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

928

下跌

998

不變

346

無成交

405

恒生指數

25,617.42

最大成交額股票

09988

阿里巴巴－Ｗ

137.100

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02431 佑駕創新
  • 23.400
  • 00017 新世界發展
  • 7.070
  • 09689 金泰豐國際控股
  • 0.365
  • 00700 騰訊控股
  • 605.000
  • 02225 今海醫療科技
  • 0.580
股份推介
  • 02601 中國太保
  • 35.180
  • 目標︰$42.00
  • 01508 中國再保險
  • 1.620
  • 目標︰$2.00
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 10.090
  • 目標︰$12.00以上
  • 02409 洲際船務
  • 4.280
  • 目標︰$6.80
  • 02283 東江集團控股
  • 2.540
  • 目標︰$3.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 137.100
  • 00981 中芯國際
  • 63.650
  • 01211 比亞迪股份
  • 108.400
  • 00700 騰訊控股
  • 605.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 103.000
報章貼士
  • 06055 中煙香港
  • 40.520
  • 目標︰$44.00
  • 00450 鴻興印刷集團
  • 0.940
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 26.160
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

01/09/2025 16:45  《盤後部署》阿里狂飆帶動恒指9月首日急升，蘋果新機量產比電仍有空間上

01/09/2025 16:09  鄭氏家族據報考慮年底前向新世界注資100億元，引入黑石等股權合作夥伴

01/09/2025 17:32  港交所:優化按金抵押品安排，非現金抵押品融通費將降至0.25%

01/09/2025 16:37  《本港經濟》本港7月零售業總銷貨值按年升1.8%，首7個月跌2.6%

01/09/2025 19:08  【穩定幣】金管局:表達意向申請穩定幣牌照有77宗，相關機構包括銀行及科企等

01/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１１９億元，買阿里沽小米

01/09/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】阿里獲多行升目標最牛見１８３元，野村削比亞迪…

01/09/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７９２９，一年拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 林本利：長者福利包如全民退保，鼓勵年輕人發展創科體藝（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 官方製造業PMI微升仍收縮，非官方PMI五個月高，習近平上合峰會籲團結合作新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新世界 | 鄭氏家族據報考慮年底前向新世界注資100億元，引入黑石等股權合作夥伴新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

萬聖節2025︱迪士尼樂園全新惡人反轉大街派對、阿Jack怪誕大餐及精品，港人限定$669入園2次
人氣文章

一本萬利．林本利

長者福利包如全民退保，鼓勵年輕人發展創科體藝
人氣文章

玩樂 What’s On

消防處網上火警投訴平台：舉報阻塞/鎖死逃生通道，查詢處理進度
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《錢財心愛物》——時代進步了，Pedro Pascal不是紐約版趙定先
人氣文章

Travel & Dining

東京米芝蓮一星割烹期間限定來港：蒸製蝦夷鮑魚配北海道海膽、巧奪天工「牡丹鱧」，席前欣賞日本職人技藝！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

IG 大熱 Pink Salt Trick：減肥補水兼排毒？營養師逐一拆解！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
按摩槍危機 │ 38歲女腰痛每日用按摩槍30分鐘，致腎破裂出血，醫生警告：1類人慎用
人氣文章
致癌陷阱 │ 母女同患血癌，專家警告：家中常囤積的1物，可能是一級致癌物
人氣文章
名人健康 │ 65歲前TVB小生李子雄自爆遭內地嫩妻「家暴」！7歲兒患罕見病
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/09/2025 00:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪01/09/2025
專訪 | 林本利：長者福利包如全民退保，鼓勵年輕人發展創科體藝（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

關稅戰 | 美國上訴法院裁定特朗普關稅不合法，料白宮會交由最...

01/09/2025 12:06

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，發鈔行連環加息，渣打6個月港元定...

31/08/2025 10:55

貨幣攻略

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處