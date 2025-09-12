港股 | 午市前瞻 | 恒指挑戰兩萬七後或有較大回吐 阿里百度自研晶片料勝H20

港股一洗頹勢，恒指今早跟隨美股高開之後，走勢持續攀高，科技股利好支撐大市，恒指半日報26484，升398點或1.5%，主板成交近1849億元。恒生中國企業指數報9408，升148點或1.6%。恒生科技指數報6016，升128點或2.2%。



(網上圖片)

溫鋼城：恒指料未來一周兩萬六整固，但料挑戰兩萬七後有大回吐壓力

減息預期升溫，市場處於樂觀情況，恒指今日高開453點後走勢反覆，半日升幅略為收窄。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，美國減息在即，市場對減息有一定憧憬，預計未來一個星期恒指維持在26000點。他認為，美元轉弱，港元轉強，對港股有利，恒指短期有望挑戰26800。

不過，溫鋼城表示，減息利好落地後，市場可能出現獲利回吐，恒指短期內或面臨調整壓力。他指，短期調整因素包括季結導致資金緊張、近期進出口、PMI、CPI等經濟數據表現不佳；同時9月底美國交稅旺季亦有機會引發資金獲利回吐。因此，他預計恒指在觸及26800至27000附近後便會出現較大調整，有可能要回落至25000。

市場對阿里自研晶片有期待，望修復上市價176元惟料阻力不細

據報道，阿里巴巴(09988)及百度(09888)已開始使用自主研發的晶片訓練人工智能模型，部分替代過去依賴的英偉達晶片。報道指自今年初起，阿里巴巴已在訓練較小型AI模型時採用自主設計的「真武」處理器，而百度則在測試以其昆侖P800晶片訓練新一代文心一言Ernie AI模型。雖然兩家公司尚未完全停止使用英偉達晶片，但反映中國在AI及晶片領域實現重大戰略轉型。

溫鋼城表示，阿里巴巴和百度自研芯片技術水平最高僅相當於英偉達A100晶片級別，而英偉達最新晶片效能約為其六倍，因此一定無法取代英偉達晶片，但則有望取代特別為中國內地的研發的H20。他續指，阿里巴巴股價在業績發布後上漲，主要是因為市場預期其未來採用自研晶片，這也讓市場看到中國內地晶片技術急起直追的態勢，對行業前景抱有信心，從而帶動股價上漲。不過短期來看，阿里巴巴股價接近上市價176元，料將面臨較大阻力。

溫鋼城認為，阿里巴巴股價上漲有機會帶動其他相關晶片個股，如中芯(00981)等，但中芯近期已接近高位65元，會有一定帶動但未必多。他又指，中芯短期高位或有回吐壓力，但即使出現調整，也屬於健康調整，並非很大問題。

阿里巴巴股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

百度股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

中芯國際股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情