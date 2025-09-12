  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 恒指挑戰兩萬七後或有較大回吐 阿里百度自研晶片料勝H20

12/09/2025

　　港股一洗頹勢，恒指今早跟隨美股高開之後，走勢持續攀高，科技股利好支撐大市，恒指半日報26484，升398點或1.5%，主板成交近1849億元。恒生中國企業指數報9408，升148點或1.6%。恒生科技指數報6016，升128點或2.2%。

 

港股 | 午市前瞻 |
(網上圖片)

 

溫鋼城：恒指料未來一周兩萬六整固，但料挑戰兩萬七後有大回吐壓力

 

　　減息預期升溫，市場處於樂觀情況，恒指今日高開453點後走勢反覆，半日升幅略為收窄。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，美國減息在即，市場對減息有一定憧憬，預計未來一個星期恒指維持在26000點。他認為，美元轉弱，港元轉強，對港股有利，恒指短期有望挑戰26800。

 

　　不過，溫鋼城表示，減息利好落地後，市場可能出現獲利回吐，恒指短期內或面臨調整壓力。他指，短期調整因素包括季結導致資金緊張、近期進出口、PMI、CPI等經濟數據表現不佳；同時9月底美國交稅旺季亦有機會引發資金獲利回吐。因此，他預計恒指在觸及26800至27000附近後便會出現較大調整，有可能要回落至25000。

 

市場對阿里自研晶片有期待，望修復上市價176元惟料阻力不細

 

　　據報道，阿里巴巴(09988)及百度(09888)已開始使用自主研發的晶片訓練人工智能模型，部分替代過去依賴的英偉達晶片。報道指自今年初起，阿里巴巴已在訓練較小型AI模型時採用自主設計的「真武」處理器，而百度則在測試以其昆侖P800晶片訓練新一代文心一言Ernie AI模型。雖然兩家公司尚未完全停止使用英偉達晶片，但反映中國在AI及晶片領域實現重大戰略轉型。

 

　　溫鋼城表示，阿里巴巴和百度自研芯片技術水平最高僅相當於英偉達A100晶片級別，而英偉達最新晶片效能約為其六倍，因此一定無法取代英偉達晶片，但則有望取代特別為中國內地的研發的H20。他續指，阿里巴巴股價在業績發布後上漲，主要是因為市場預期其未來採用自研晶片，這也讓市場看到中國內地晶片技術急起直追的態勢，對行業前景抱有信心，從而帶動股價上漲。不過短期來看，阿里巴巴股價接近上市價176元，料將面臨較大阻力。

 

　　溫鋼城認為，阿里巴巴股價上漲有機會帶動其他相關晶片個股，如中芯(00981)等，但中芯近期已接近高位65元，會有一定帶動但未必多。他又指，中芯短期高位或有回吐壓力，但即使出現調整，也屬於健康調整，並非很大問題。

 

港股 | 午市前瞻 |

阿里巴巴股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 |

百度股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 |

中芯國際股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

863

下跌

911

不變

365

無成交

535

恒生指數

26,463.12

最大成交額股票

09988

阿里巴巴－Ｗ

151.600

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02473 喜相逢集團
  • 9.080
  • 00794 錦勝集團（控股）
  • 0.250
  • 02359 藥明康德
  • 111.300
  • 06816 瑞港建設
  • 0.230
  • 03037 南方恒指ＥＴＦ
  • 27.200
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 27.940
  • 目標︰$35.00
  • 00405 越秀房產信託基金
  • 0.940
  • 目標︰--
  • 06929 業聚醫療
  • 4.520
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 11.960
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 113.900
  • 目標︰$120.00
人氣股
  • 00939 建設銀行
  • 7.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 151.700
  • 00941 中國移動
  • 87.950
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.700
  • 00001 長和
  • 52.300
報章貼士
  • 00968 信義光能
  • 3.490
  • 目標︰$3.90
  • 03677 正力新能
  • 11.960
  • 目標︰$13.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.250
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

12/09/2025 09:27  《異動股》恒大物業復牌高開38%，控股股東已訂保密協議洽售股權

12/09/2025 09:28  【穩定幣】據報國企央企及內地互聯網平台將缺席穩定幣牌照申請

12/09/2025 08:38  【ＡＩ】甲骨文股價在創30多年來最大漲幅後回吐6%

12/09/2025 09:50  《異動股》速騰聚創飆逾6%，旗下激光雷達將接入英偉達DRIVE AGX平台

12/09/2025 08:47  《盤前攻略》通脹符預期美股創新高，阿里料企穩150關強化恒指兩萬六支持

12/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１９０億元，買阿里沽騰訊

12/09/2025 09:09  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升阿里等科技股目標，大摩升長飛光纖目…

12/09/2025 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７８２８，隔夜拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

施政前瞻 | 李兆波料推「購房通」機會不大，倡百元印花稅門檻放寬至800萬元物業新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政前瞻 | 李兆波倡開徵網購環保稅支持本地零售，人才政策或有調整新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指挑戰兩萬七後或有較大回吐 阿里百度自研晶片料勝H20新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

7仔美食優惠：雞胸/烚蛋配熱飲早餐$18，撈麵下午茶$10、燒賣魚蛋$11/10粒
人氣文章

玩樂 What’s On

進擊的巨人展FINAL香港首展！巨人大戰劇場+八大展區+珍貴手稿＋限定商品
人氣文章

玩樂 What’s On

香港航空｜買大阪機票 即送免費機場接送服務！直接送到酒店/民宿門口
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

Old Mine Cut 鑽石是甚麼？從 Taylor Swift 訂婚戒指看復古切割的魅力！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

頭髮突然變得稀疏？或與添加糖 + 缺乏3種營養素有關！多吃十字花科蔬菜+蛋白質改善頭髮健康
人氣文章

Art & Living

傳承創新顯善德 南音演繹東華情
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人逝世 │ 傳奇大師Giorgio Armani逝世享年91歲：6月因病首度缺席米蘭時裝周
人氣文章
16款街頭小食熱量排名，營養師2招避開熱量炸彈
人氣文章
山今老人講解鼻子養生！鼻和肺腎脾胃都有關？洗鼻留意2件事！推薦3個穴位通鼻改善鼻敏感
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 13:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 13:58
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 13:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/09/2025 13:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞12/09/2025
施政前瞻 | 李兆波料推「購房通」機會不大，倡百元印花稅門檻放寬至800萬元物業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處