新股上市 | 港交所首三季集資額全球第一，德勤再上調全年預測至最多2800億元

德勤中國華南區主管合夥人歐振興在記者會上稱，德勤上調今年全年港交所(00388)新股上市宗數預測至全年超過80隻新股；集資額預測亦上調至2500至2800億元，有望接近2018年水平，利好因素包括減息周期利好；估值上揚；國策支持。該行此前預測集資額為2000億元；年內第二度上調集資額預測。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興（左）;德勤中國資本市場服務部華南區（香港）上市業務主管合夥人呂志宏（右）





少有5隻超大型新股會於年底前上市



歐振興預期，今年第四季本港新股將以醫療醫藥及TMT板塊為主，且A+H股仍為主調，且最少有5隻超大型新股會於年底前上市。他亦稱，基於科企專線允許以保密形式遞交上市申請等原因，相信主板上市申請多於現有已知的236宗。





另一方面，因應上市估值回升，雖預期第四季海外公司上市申請未必很多，但歐振興預期，明年海外公司上市會成為亮點。



首三季港交所集資額按年升逾2倍，上半年首日回報率大增



德勤指出，今年首三季港交所錄融資額1823億元，按年上升228％；完成66宗IPO。當中，約60%融資額來自6隻超大型新股。





期內，港交所集資額排名為全球第一，之後三名分別為紐交所、納斯達克及印交所。全球十大集資額IPO中，港交所佔其中4宗，包括寧德時代(03750)、紫金黃金國際(02259)，佔據全球首一、二名。





另本港上半年主板新股平均上市首日回報率33%，按年升24個百分點；98%的IPO獲超額認購，按年上升5個百分點，當中87%獲得超額認購20倍以上。而大行科工(02543)以超購7558倍成為新科港股史上「超購王」。

撰文：經濟通採訪組

