新股招股｜摯達科技抽唔抽得過？

03/10/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　立即去片：https://youtu.be/QCng96mdJP8

 

 

異動股

異動股

02431

佑駕創新

27.440

異動股

01810

小米集團－Ｗ

55.000

異動股

01173

威高國際

0.054

  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,634.04
    +114.32 (+0.246%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,730.32
    +14.97 (+0.223%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,899.37
    +55.32 (+0.242%)
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升75.364
變動率︰+1.467%
較港股︰+1.50%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升111.758
變動率︰+1.384%
較港股︰+1.69%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升675.395
變動率︰+0.260%
較港股︰+0.28%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌5.616
變動率︰-1.333%
較港股︰-1.47%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升142.150
變動率︰+1.369%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌40.930
變動率︰-1.016%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌151.650
變動率︰-1.031%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.425
變動率︰-2.610%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升156.500
變動率︰+3.437%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰跌67.850
變動率︰-1.567%
GME
遊戲驛站
按盤價(USD)︰跌26.600
變動率︰-2.278%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌126.280
變動率︰-5.408%
即時重點新聞

03/10/2025 16:32  《盤後部署》中秋前港股成交驟降短線難突破，中電信調整完成料引追捧

03/10/2025 15:23  【新股上市】消息指內地廉航春秋航空擬明年在港上市，籌數億美元

03/10/2025 16:04  《本港樓市》中原CCL按周跌0.22%，第四季目標143.02點

03/10/2025 15:30  傳中國和馬來西亞談稀土提煉廠計劃，馬來西亞國庫控股否認

03/10/2025 16:54  香港快運降落偏離跑道歸類為嚴重事故，料調查需12個月

02/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

03/10/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】富瑞料快手見紅底，摩通升國泰至中性惟仍看淡航空股

03/10/2025 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１０，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 富融銀行推25厘超高息港元定存優惠吸客新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 消息指內地廉航春秋航空擬明年在港上市，籌數億美元新文章
人氣文章

新聞>專訪

蔡金強專訪｜中國擁兩實力另開「小桌」，西方排外因枱上「食物」不夠（有片）新文章
人氣文章

容我世說．張翠容

美以兩國為「和平」一錘定音，加沙何去何從？
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜曾啟邦：恒指支持位睇25500點水平！選股不妨考慮呢幾隻ETF
人氣文章

足球俱樂部．主教練

攻強守弱，利物浦求反彈；毫無章法，車路士恐失分
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

記丹青舍第八趟寫生遊學墨旅：從心上到紙上，描摹九寨形神錄
人氣文章

Travel & Dining

中秋節2025｜8大精緻月餅禮盒推介！英國皇室愛牌品茗套裝／月餅形朱古力撻／芝士魚子醬最奢華鹹月餅
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環黑珍珠中菜館推全新時令菜式！自家慢煮醬汁入味醬皇一腿、膠質鮮味豐腴纏綿花膠釀飯
人氣文章
名人健康 │ 78歲李家鼎暴瘦20磅患病需輸血，傳因一問題劇痛難站立 新文章
人氣文章
抗衰老 │ 70歲男子生理回春如55歲，公開7大抗衰老習慣：抗炎+護腦+保血管 新文章
人氣文章
致肥陷阱 │ 男童吃清蒸水煮食物竟暴肥患脂肪肝，醫生揭不瘦原因，調整飲食成功減磅新文章
揭特聯大演講四謬論，圖阻MAGA「脫粉」

03/10/2025 08:19

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

