盤前攻略 | AI熱潮減退美股三指齊跌 中概股挫A股續休市恒指料偏軟

美國聯邦政府停擺局面持續，加上投資者憂慮AI熱潮背後的龐大支出與實際獲利能力不符，市場投資氣氛轉趨審慎。道指反覆低收91點或0.2%，報46602點；標指跌0.38%，報6714點，終止過去7個交易日連升局面；納指挫0.67%，報22788點。

（互聯網圖片）

有指甲骨文(Oracle)雲端業務過去一年邊際利潤「微薄」，拖累股價一度挫7.1%，收市仍跌2.4%，英偉達回吐0.3%。特斯拉推出其熱門車型Model Y SUV和Model 3房車的更低價版本，但未見其他新產品面世，股價瀉4.5%。

反映中概股表現的金龍指數急挫2.24%。阿里巴巴跌3.15%，報181.64美元；京東跌2.84%，報34.89美元；百度跌4.12%，報138.94美元；理想跌2.41%，報24.29美元；小鵬升0.17%，報23.67美元；蔚來跌1.19%，報7.50美元；嗶哩嗶哩跌2.97%，報27.76美元。

隔夜美股回軟，港股ADR普遍低走

恒指周一（6日）夜期升169點，報27165，高水207點。不過，隔夜ADR個股普遍比周一港股收低，美團(03690)ADR較港股低1.24%，折合104.3港元；長和(00001)ADR較港股低0.69%，折合50.2港元；騰訊(00700)ADR較港股低1.06%，折合670.4港元；小米(01810)ADR較港股低0.04%，折合53.8港元；港交所(00388)ADR較港股低0.20%，折合447.5港元；滙控(00005)ADR較港股低0.75%，折合110.1港元。





A股繼續休市，恒指料窄幅上落

恒指連續兩個交易日走勢向下，但由於A股尚未復市，投資者態度仍然謹慎。參考最新牛熊證街貨分布，好淡雙方雖略有加倉，但數量變動不大，牛熊佔比大致維持在70比30。牛證重倉維持在26500至26599區間，該區有1407張；而熊證重貨區推前至27400至27499區間，該區亦是最多新增區，總數806張之中有250張屬於新增。不過，該區距離恒指現價最少有442點，相對安全。而更貼近恒指現價的持倉不多，多個百點組別加起來只有249張，即使恒指連跌兩日後盤中出現反彈，預料反彈力度有限。





有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌163點，報26959，高水2點，預料恒指接近平開。A股今日仍然休市，北水繼續缺席。由於隔夜中概股普跌，重磅股阿里及京東約跌3%，百度更跌4%，預料恒指今日窄幅上落，走勢反覆偏軟。不過，在10天線（約26649）料有較大支持。

