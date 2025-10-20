  • 會員
中美貿易緊張局勢似稍緩和，科技股借勢反彈可以點部署？

20/10/2025

　　中美貿易緊張關係出現緩和跡象，美國總統特朗普表示對華加徵100%關稅不可持續，預期本月底將與國家主席習近平會面，美國財長貝森特亦與中國副總理何立峰通話，又稱雙方同意盡快舉行新一輪談判。市場對中美關係憂慮減緩，港股今日(20日)大升超過600點，其中上周五(17日)急挫4%的科指回升3%，阿里巴巴(09988)升近半成，騰訊(00700)亦升逾3%。瑞銀近日將中國科技股評級上調至「最具吸引力」，或可趁近期調整已深吸納，應如何部署？

 

中美貿易緊張局勢緩和，科技股借勢反彈可以點部署？

（資料圖片）

 

特朗普稱對華徵100%關稅不可持續　確認月底與習近平會面

 

　　美國總統特朗普於上周五接受《霍士》訪問時強調對中國加徵的100%關稅不會持續，只是逼不得已，並表示「無意摧毀中國」。特朗普強調，中美都會沒事，但兩國必須達成公平的貿易協議，而且他與中國國家主席習近平有良好關係，並預期將在本月底於南韓舉行會議。

 

　　同日美國財長貝森特和貿易代表格里爾與國務院副總理何立峰舉行視訊通話。新華社報道，中美雙方就雙邊經貿關係中的重要問題進行了坦誠、深入、建設性的交流，同意盡快舉行新一輪中美經貿磋商。貝森特在白宮告訴記者，他相信兩國之間的局勢已經緩和，希望中國能像華府一樣尊重他們。

 

瑞銀升中國科技股評級至最具吸引力　料明年每股收益增40%

 

　　瑞銀全球財富管理近日發表報告，將全球股市評級上調至「有吸引力」，並特別將中國科技股的評級上調至「最具吸引力」。此次評級調整基於對經濟增長超預期、關稅壓力緩解以及人工智能(AI)驅動的強勁投資周期的綜合判斷。瑞銀將2025年全球盈利增長預測從6.5%上調至8%，預計明年將保持高個位數增長。報告強調，美聯儲已於9月重啟降息周期，這種非衰退環境下的降息歷來是股市的強心劑，同時AI領域的突破性進展，如超大規模企業與芯片公司達成的數十億美元合作，增強了市場對可持續資本支出周期的信心。

 

　　而中國科技股被單獨評為「最具吸引力」，核心邏輯在於其AI商業化的巨大潛力。瑞銀對中國科技領軍企業將人工智能貨幣化的能力愈來愈有信心，預測2026年中國科技股每股收益將增長近40%。騰訊、阿里等頭部企業坐擁海量用戶數據和成熟商業生態，AI技術正逐步轉化為業績增長。估值方面，恒生科技指數處於歷史低位，折價近50%，相比納斯達克等更具「窪地效應」。

 

中美貿易緊張局勢緩和，科技股借勢反彈可以點部署？

（騰訊官網媒體資料庫）

 

中銀國際：中資科網股宜採相對防禦性配置策略　短期首選騰訊

 

　　中銀國際發表了中資互聯網行業報告，認為人工智能、宏觀環境、競爭格局、監管政策、股東回報執行以及中美關係，將是未來6至12個月影響中國互聯網上市企業財務表現與估值的六大關鍵因素。在當前動盪且波動的市場環境下，考慮到今年第三季業績預覽、逆周期核心能力、財務可見度(特別是短期的盈利能力及股東回報執行)，該行建議採取相對防禦性的資產配置策略。該行對短期的優先順序排序為：騰訊、網易(09999)、歡聚(US.JOYY)、騰訊音樂(01698)。此外，該行亦推薦嗶哩嗶哩(09626)，因其在2026年有望因《三國：Ncard》而迎來顯著的收入與每股盈利上調空間。

 

　　該行料騰訊今年第三季業績穩健超預期，是長期可持續增長的最佳資產。預期公司第三季總收入按年增長14%，主要受強勁的遊戲及線上廣告業務推動，經調整營運利潤達730億元人民幣，按年增長20%。公司憑藉專注、持續且高效的營運執行，以及將人工智能持續投入並整合至其擁有數據、用戶行為與技術優勢的微信生態系統，正持續強化核心能力，有效應對宏觀與系統性逆風，維持「買入」評級，並將目標價上調至710元。

 

　　另該行預計，由於行業需求穩健且技術領先優勢持續擴大，阿里雲業務在截至今年9月止季度將實現加速增長，並在未來幾個季度保持強韌的增長動能，而近期股價走勢將高度取決於公司在「雙11」促銷期間，於即時零售及中國核心電商板塊的動態變化與表現，維持「買入」評級及美股目標價170美元。

 

中美貿易緊張局勢緩和，科技股借勢反彈可以點部署？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

 

花旗料快手季績符預期予目標價88元　大摩料美團短期盈利前景低迷

 

　　花旗則維持快手(01024)「買入」評級，認為估值吸引，目標價88港元。該行預計，快手第三季電商總商品交易額(GMV)按年增長約15%，主要受惠於直播電商復甦及貨架電商的良好勢頭。另外，國內廣告業務表現穩健，但海外業務受巴西支付政策收緊影響而受壓。而其他收入增長可望加快，受惠於佣金及電商增值服務變現率提升，以及可靈AI業務擴張。預計第三季總收入按年增長13%至352億元人民幣，與市場預期一致，其中廣告、其他收入及直播收入分別按年增長12%、36%及5%。毛利率預計為55%，而經調整營業利潤率預計為14%，主要由於營銷支出增加。經調整盈利預計為48.6億元人民幣，與市場預期一致。

 

　　另大摩預計美團(03690)第三季核心本地商業收入按年持平於696億元人民幣，但經營利潤由去年同期盈利146億元人民幣轉為虧損132億元人民幣，主要受到自今年4月以來競爭加劇影響。雖然預計現金消耗戰在7、8月見頂，且料今年第四季核心本地商業業務虧損收窄至58億元人民幣，惟短期盈利前景仍然低迷。第三季到店、酒店及旅遊業務方面，經營利潤料按年持平於54億元人民幣，經營利潤率為29.5%。餐飲外賣業務競爭激烈，對到店業務產生間接負面影響。新業務方面，預計第三季經營虧損擴大至23.5億元人民幣，主要由於中東地區業務擴張所致。大摩將美團2025年非國際財務報告準則淨虧損預測擴大至114億元人民幣，但維持2026年起的盈利預測不變，維持「增持」評級，目標價135港元。該行偏好股份依次為阿里巴巴、拼多多、美團、京東(09618)。

 

溫傑：科技股現價可先買一注首選騰訊阿里　科技指數ETF也可吼

 

　　香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，大市看來已進入整固期，可能維持4至8個星期，但暫不用看得太淡，若科技股回調至50天線可買第一注，可揀基本因素最好的騰訊，以及最受資金青睞的阿里。當中騰訊今年每股預測盈利大概30元，股價600元也只約20倍市盈率，若已有貨暫應繼續持有，之後就要看大市氣氛，再看其11月公布的業績及估值，以決定是否繼續持有；若本來持貨不多，現價也可先買一注。若不揀個股，則可揀科技指數ETF，當中招商恒生科技(03423)10股一手，買幾手也只需幾百元，回至50天線以下值博，尤其現已到了業績期，買科技指數ETF，就不怕個股業績差過預期。

 

　　溫傑又補充指，快手股價也跌了很多，已返回之前的橫行區70幾元，且亦回至50天線，加上即將公布的業績應不用太擔心，也可先買一注。雖然若論優次仍以騰訊及阿里較值博，但快手是近幾個月市場焦點，也可留意。

 

　　科技股今日普遍回升，騰訊升3.21%收報627.5元，阿里升4.86%報161.9元，美團升2.28%報96.65元，京東升2.98%報127.8元，快手升1.58%報74.1元，百度(09888)升3.72%報117.1元，小米(01810)升2.57%報47.14元，網易升5.18%報235.4元，嗶哩嗶哩升2.35%報209.4元。科技指數ETF方面，招商恒生科技升3.39%報10.67元，南方恒生科技(03033)升3.19%報5.815元，XL二南方恒科(07226)升6.19%報6.09元，安碩恒生科技(03067)升3.14%報12.49元，華夏恒生科技(03088)升3.21%報7.565元。

 

中美貿易緊張局勢緩和，科技股借勢反彈可以點部署？

 

中美貿易緊張局勢緩和，科技股借勢反彈可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


