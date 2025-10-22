  • 會員
外圍經濟 | 貴金屬一夜驚魂，黃金暴跌6.3%，能否企穩還看亞洲早盤

22/10/2025

外圍經濟 | 貴金屬一夜驚魂，黃金暴跌6.3%，能否企穩還看亞洲早盤

 

 

　　以黃金和白銀為主的貴金屬在熱炒氣氛下，突然於周二（21日）紐約時段暴跌。現貨黃金一度暴跌6.3%，至每盎司4082.22美元，創下2013年4月以來最大盤中跌幅。

 

　　亞洲時段周三（22日）早盤，現貨金基本持平於每盎司4124.75美元。白銀跌幅由8.7%收窄至跌0.2%。鉑和鈀價格基本持平，均下跌逾5%。

 

　　雖然國際局勢近期有所緩和，避險需求回落，但數周來對黃金等貴金屬的熱炒卻一直升溫，黃金和白銀均一連數日創下歷史新高。直至周二，市場預料美俄元首將在布達佩斯峰會中實現俄烏停火，導致投資者恐慌性拋棄。

 

　　在周二大跌之後，花旗集團下調其對黃金的超配建議，理由是擔心倉位過高。該行大宗商品研究團隊Charlie Massy-Collier等策略師預計，未來幾周金價將在每盎司4000美元左右進一步盤整。

 

　　不過，MKS Pamp SA金屬策略主管Nicky Shiels在周二的報告中表示，目前黃金和白銀的價格都接近「良好的入場水平」。她寫道，短期內黃金價格將在每盎司4000至4500美元之間波動，白銀價格將在每盎司45至50美元之間波動，這應該可以讓「市場喘口氣，流動性和風險偏好得以恢覆，公允價值基本面得以鞏固」。

撰文：經濟通市場國金組

