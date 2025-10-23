美股 | 白宮擬收緊對華軟片出口，道指挫逾330點

中美貿易關係再度緊張，據報白宮正考慮收緊對華出口管制，限制使用美國軟件生產並出口到中國的產品。美股周三（22日）顯著受壓，三大指數均告下跌，科技及晶片股成重災區。

道指收市跌334.33點，或0.71%，報46590.41點；標普500指數跌35.92點，或0.53%，報6699.43點；納指跌213.27點，或0.93%，報22740.40點。

與此同時，投資者正密切關注中美官員本周在馬來西亞的會晤。美國貿易代表格里爾與財政部長貝森特周三前往當地，與中方官員會面。儘管雙方重啟對話，但緊張氣氛顯然未有緩解，為市場前景增添不確定性。

企業季績表現亦成為拖累大市的另一因素。Netflix(US.NFLX)第三季盈利未達市場預期，股價重挫超過10%。半導體行業亦響起警號。晶片製造商德州儀器(US.TXN)第四季營收及盈利預測均遜於市場共識，引發投資者對晶片需求前景的憂慮，消息拖累半導體板塊。AMD(US.AMD)及美光科技(US.MU)等分別下跌3.3%及1.9%。

金價逼近4000美元大關

國際金價於周二（21日）經歷自2013年以來最大單日下跌後，跌勢延續至周三，現貨金價盤中一度逼近4000美元心理大關。現貨金價日內跌1.03%，報每盎司4084美元。紐約期金亦一度低見4021美元，日內報4110美元，微升0.04%。​

美匯指數日內報98.903，微跌0.06%。美元兌日圓匯價報約151.8水平，日內基本持平。歐元兌美元匯價走勢疲軟，一度跌穿1.16心理關口，日內報1.1608，微升0.08%。

國際原油價格延續升勢，紐約期油價格報每桶58.93美元，較前一交易日上漲約2.9%。布蘭特期油價格則報每桶62.99美元，上升2.7%。

撰文：經濟通市場國金組

【你點睇？】「粵車南下」最快11月實施，邵家輝冀當局根據路面承載力逐步放寬名額，你是否認同？► 立即投票